Caldense acerta a contratação do atacante Amarildo

Jogador de 21 anos, foi revelado pelo São Paulo e tem passagem pelo futebol dos Estados Unidos.

A Associação Atlética Caldense acertou a contratação do atacante Amarildo, de 21 anos. O jogador já assinou com a Veterana, se apresentou no Centro de Treinamento Ninho dos Periquitos e iniciou os treinos com o grupo.

Amarildo Aparecido de Souza Junior nasceu em Paranavaí, no Paraná, em 19/01/1999 e tem 1,81 m. Passou pelas categorias de base do São Paulo, depois defendeu o Red Bull Brasil. Atuou pelo NY Red Bull nos Estados Unidos e por último jogou pelo Maringá-PR.

“Venho para somar. Temos jogadores qualificados no elenco e vou me dedicar ao máximo para jogar e ajudar os companheiros. A Caldense é um time de muita tradição e queremos conquistar grandes feitos para o clube” – comentou o jogador.

Gabriel Esteves

O atacante Gabriel Esteves pediu para ser liberado para negociar com outra equipe e não faz mais parte do elenco alviverde.

Fonte e foto: Assessoria Caldense