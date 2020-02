Bruno acerta com time de Varginha e irá atuar no futebol amador da cidade, segundo presidente

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques

Bruno é o novo jogador da Associação Registanea Esporte Clube, diz o presidente, Rafael Lecca.

‘Marlete’, como é conhecido o presidente da equipe, divulgou em suas redes sociais o acerto com o goleiro para a disputa do ‘Amadorzão 2020’ no município.

O Registanea, é um dos principais clubes do futebol amador varginhense, à equipe coleciona títulos, como: um tri-campeonato amador (considerado à serie A em Varginha), além de títulos regionais. A marca registrada da equipe é sua fanática torcida.

Em entrevista ao Globoesporte.com Rafael confirmou o acerto com o goleiro “Realmente ele já assinou [contrato] e vai disputar o Amador com a gente. Fomos atrás dele e conversamos para ver se era cabível a ele, e chegamos a um acordo. Ele não vai precisar pedir para Justiça [para poder atuar], pois ele está em liberdade pra ficar em Varginha”, disse o presidente.

Membros da torcida organizada, jogadores e diretoria do Registanea juntos após acerto de Bruno/Foto: Divulgação Registanea

Perguntado sobre o acordo financeiro com o goleiro, Rafael preferiu não comentar.

Bruno irá atuar no futebol amador, após desistências de clubes profissionais que chegaram à cogitar sua contratação, são os casos de Operário do Mato Grosso e Fluminense de Feria da Bahia.

O ex-goleiro do Flamengo, veio para Varginha em 2017 após ser contratado pelo Boa Esporte. No entanto, atuou pouco e logo teve um pedido de prisão expedido pela justiça. Bruno então passou a ficar no regime semi-aberto. Em 2019, foi anunciado pelo Poços de Caldas FC, entretanto, jogou apenas 45 minutos e ficou no clube do Sul de Minas por dois meses. A questão do rescisão teria sido financeira.

Foto destaque: Divulgação Registanea