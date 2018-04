Brasileiros iniciam luta pelo título da Sul-Americana

Atlético Mineiro visita San Lorenzo na Argentina

O Atlético inicia a busca por um troféu inédito em sua galeria e que garante vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Logo na estreia na Copa Sul-Americana, o alvinegro terá uma pedreira: o San Lorenzo, no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, às 19h15 (de Brasília). O jogo de volta será em 8 de maio, às 21h45, no Independência.

Esta é a sétima participação do Galo na história da competição, que começou a ser disputada em 2002. A melhor campanha foi em 2010, quando o time alvinegro caiu diante do Palmeiras nas quartas de final. À época, o técnico Dorival Júnior optou por escalar reservas no torneio internacional – a prioridade era escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, objetivo que foi alcançado com sucesso.

O time titular terá apenas uma alteração em relação às últimas partidas. Com lesão na coxa direita, o capitão Leonardo Silva nem viajou a Buenos Aires. Thiago Larghi escalará Bremer na vaga ao lado de Gabriel. Os dois atuaram juntos pela última vez diante do Ferroviário-CE, pela Copa do Brasil.

O San Lorenzo é o terceiro colocado do Campeonato Argentino, com 42 pontos – oito a menos que o líder Boca Juniors. Apesar da boa campanha, a equipe do técnico Claudio Biaggio (sucessor de Diego Aguirre, ex-treinador do Atlético e atual comandante do São Paulo) vem de resultado ruim. No domingo, foi goleada por 5 a 0 pelo segundo colocado Godoy Cruz em pleno Nuevo Gasómetro.

Fluminense recebe Nacional de Potosí no Maracanã

Já eliminado da Copa do Brasil e sequer tendo chegado à final do Campeonato Carioca, o Fluminense estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, recebendo o Nacional de Potosí, da Bolívia. O torneio continental é tratado como o caminho mais curto para a conquista de um título nesta temporada e está sendo muito valorizado pelos lados das Laranjeiras. Fazer a lição de casa é muito importante para o Fluminense. Isso porque o duelo de volta, em 10 de maio, acontecerá na altitude de Potosí, que tem quatro mil metros de altura e costuma ser uma das mais complicadas de se enfrentar. Porém, a busca pela vitória precisa ser com responsabilidade. O treinador do Fluminense não antecipou a escalação que vai mandar a campo, porém deverá manter a base que vinha jogando na temporada devido à falta de opções. Nenhum reforço ainda foi oficializado para a sequência da temporada. Pelo lado do Nacional de Potosí, o técnico Edgardo Malvestitti reconhece que deverá adotar uma postura mais defensiva. “Nós sabemos que a decisão da vaga pode acontecer em nossa casa e é neste sentido que temos que trabalhar. Vamos entrar em campo com o pensamento de ganhar o jogo, porém, vale lembrar que a iniciativa do jogo é algo que cabe ao Fluminense, o mandante e que conta com o apoio da torcida. Vamos trabalhar com inteligência, encontrando os melhores momentos de subirmos ao ataque”, pontuou. Para este compromisso, o treinador vai manter a base que vem jogando na temporada. No fim de semana, pelo Campeonato Boliviano, o Nacional de Potosí empatou por 2 a 2 com o Royal Pari. O time é o quarto colocado do Grupo B, na zona de classificação para as quartas de final. Bahia estreia contra o Blooming, da Bolívia Depois de ser campeão baiano em cima do rival Vitória, o Bahia estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Bolívia contra o Blooming-BOL. A partida em Santa Cruz de la Sierra será a primeira do tricolor baiano a competições continentais desde 2015, quando foi eliminado pelo Sport na segunda fase da Sul-Americana. Já o time boliviano volta à competição depois de ficar de fora em 2017. Estreando, o Bahia vai poupar alguns dos titulares visando a estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, contra o Internacional em Porto Alegre. Vinícius, artilheiro do clube no estadual, é um dos que não viaja à Bolívia. No entanto, o time de Guto Ferreira entra em campo em busca da vitória na estreia. Para vencer, o Tricolor conta com a melhor defesa e o melhor ataque do Campeonato Baiano. A equipe sofreu apenas sete gols em 13 jogos disputados. No setor ofensivo, foram 27 gols, média superior a dois por partida. Do outro lado, o Blooming é o quarto melhor time do Campeonato Boliviano, com 7 vitórias em 12 jogos. Assim como no Bahia, a defesa é o forte do time, que sofreu 15 gols, quarta melhor marca da competição. No entanto, o ataque, que marcou 15 gols, é o quinto menos produtivos da Bolívia. Atlético Paranaense recebe o Newell’s Old Boys, da Argentina, na Arena da Baixada O Atlético Paranaense divulgou nesta terça-feira (10) a lista com os 30 jogadores inscritos para a Conmebol Sul-Americana. A primeira fase para o Furacão começa nesta quinta-feira (12), às 19h15, contra o Newell’s Old Boys, da Argentina, na Arena da Baixada. O destaque fica pela presença de alguns jogadores que conquistaram o Campeonato Paranaense no time de “aspirantes” do Rubro-Negro, como o artilheiro Ederson e o meio-campo João Pedro. No total, 13 atletas que disputaram o Estadual estão inscritos. Na numeração, chama a atenção o atacante Pablo, normalmente camisa 92, estar inscrito com a 5. A Conmebol exige que os números usados sejam de 1 a 30. No ano passado, na Libertadores, Pablo usou a 8, que agora é do chileno Pavez. Entres os aspirantes, o lateral-esquerdo Renan Lodi é o único com uma camisa entre 1 e 11. Vestirá a 6.

Botafogo encara o Audax no Chile

O Botafogo, recém-sagrado campeão carioca, dará início à campanha na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (12) no Chile contra o Audax Italiano, uma equipe que passa por momento complicado e aparece na lanterna do Campeonato Chileno.

As expectativas aumentaram com o título regional e a Sul-Americana aparece como o torneio mais acessível para o Fogão brigar por outro título nesta temporada. Mas, apesar do momento ruim que atravessa o adversário chileno, o Botafogo prega cautela antes do jogo de dia, em Santiago.

Mas o Botafogo também pagou um preço alto pelo esforço realizado na final do Carioca. O atacante Luiz Fernando e o lateral Moisés se machucaram e irão desfalcar o Fogão no Chile. Gilson e Pimpão devem ser os escolhidos pelo técnico Alberto Valentim para compor a equipe titular.

Na zaga, o Botafogo poderá contar com força máxima, inclusive com a presença do herói do título recém-conquistado, o argentino Joel Carli, autor do gol de empate nos acréscimos contra o Vasco que levou a partida aos pênaltis.

Possível escalação do Botafogo: Roberto Fernández – Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello, Gilson – Fernandes, Marcelo, Renatinho, Leo Valencia, Pimpão y Brenner. T: Alberto Valentim.