Brasileiro destaque na França, Vinicius Rodrigues fala sobre carreira na Europa e Neymar

Nascido em Diadema, na região do ABC, em São Paulo, o volante Vinicius Rodrigues joga no AS Gournay, clube em que disputa a divisão de acesso da França. O jogador se destaca pelas características defensivas e também atua bem nas duas laterais.

Antes de chegar ao clube francês, Vinicius atuou no Esporte Clube Américo Brasiliense sub-20; Jacareí Atlético Clube; Khalasin FC, da Tailândia, e Paris Pouchet, onde o técnico português Luis Moita o ajudou a se adaptar na França.

Em entrevista exclusiva ao Diário Correio do Sul, o jogador contou como foram as dificuldades que enfrentou ao chegar na França e sua adaptação. Além disso, o jogador contou como está o futebol do país após a chegada de Neymar ao PSG. Confira:

Entrevista exclusiva

Como tem sido para você jogar na França?

Tem sido ótimo aqui na França, graças a DEUS as coisas caminharam bem e estou evoluindo bastante dentro e fora de campo. A mentalidade dos franceses em relação ao futebol é diferente do Brasil e estou aprendendo muito com isso. Isso sem falar na cidade de Paris que é maravilhosa e está sendo muito bom morar aqui.

Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou quando chegou na França?

Quando cheguei a maior dificuldade foi a língua. Em seguida, após o término do verão, o frio também foi um desafio grande porque não estava acostumado com temperaturas tão baixas e muito menos negativas, dentro de campo era difícil se movimentar com tanto frio.

Hoje você já se vê adaptado ao futebol francês?

Estou finalizando a minha segunda temporada aqui na França e agora que já consigo compreender muito do que o técnico fala e os jogadores também, me sinto bem adaptado ao estilo de jogo dos francês mas claro, sem mudar o meu estilo de jogo. Joguei no Paris Pouchet e em seguida fui para o AS Gournay. O AS Gournay disputa a copa da França, o campeonato de Normandie dividido em divisões e a Copa de Normandie.

Como é para você jogar no mesmo país em que joga o maior astro do futebol brasileiro, Neymar?

Após a chegada do Neymar, o mundo voltou-se bem mais para observar o futebol francês. O Neymar com seu estilo de jogo valorizou o campeonato e os brasileiros aqui foram melhor observados. Para mim é uma grande alegria estar participando de um campeonato em que ele também joga, um dia se DEUS quiser poderemos nos enfrentar e isso seria a realização de um sonho meu.

Sonha em jogar em um time de maior expressão na Europa?

Sonho sim, não só sonho como estou trabalhando para buscar meu espaço em um grande clube na Europa, com fé e trabalho duro creio que a minha hora vai chegar.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Divulgação/As Gournay da França