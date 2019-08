Brasileirão – Em jogo de seis gols, Grêmio empata com a Chapecoense

Pin Compartilhar 0 Compart.

Quem acha que todo empate é sem graça, com certeza não acompanhou a partida que fechou a 13ª rodada do Brasileirão. Na noite desta segunda-feira (5), Grêmio e Chapecoense protagonizaram uma partida alucinante em Porto Alegre.

Geromel abriu a contagem para o Tricolor aos oito. Três minutos depois, Everaldo fez grande jogada e marcou um golaço, deixando tudo igual. Aos 25, o Grêmio virou com Éverton Cebolinha, que chutou forte de fora da área e contou a falha do goleiro Tiepo. Só que a Chape estava determinada e Campanharo empatou de novo. Tudo isso no primeiro tempo.

O ritmo continuou acelerado na segunda etapa. Artur fez o da virada da Chapecoense após cruzamento de Augusto. Só que do outro lado, o Grêmio não queria perder dentro de casa. Aos 35, Luan cruzou na medida e Tardelli deixou tudo igual. Pouco antes do apito final, o árbitro marcou pênalti para o Grêmio, mas anulou após consultar o VAR. Final, Grêmio três, Chapecoense três.

O Tricolor Gaúcho se manteve no 13º lugar. A Chape também não que não conseguiu sair da 17ª posição, na zona do rebaixamento.

Fora das quatro linhas, um torcedor gremista morreu dentro do estádio. Ele teve um mal súbito, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A identidade não foi revelada.

Fonte: Agência do Rádio / Foto: Roberto Vinícius/Estadão Conteúdo