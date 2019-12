Brasil volta a golear o México e segue invicto sobe comando de Pia

A Seleção Brasileira Feminina deu mais um show na noite do último domingo (15). Atuando na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), a Canarinho voltou a golear o México, desta vez pelo placar de 4 a 0. Cristiane, duas vezes, Debinha, de falta, e Victória fizeram os gols do último jogo preparatório da Seleção Feminina em 2019.

Com a vitória, o Brasil segue invicto sob o comando da técnica sueca Pia Sundhage. Já são oito partidas disputadas, com seis vitórias da Canarinho e dois empates.

O jogo

O Brasil começou tudo a partida e logo partiu para cima das mexicanas. Logo aos nove, a Seleção inaugurou o marcador. Bia Zaneratto avançou pela esquerda e cruzou na medida para Cristiane completar de letra para o fundo das redes.

Com o domínio da partida, a Canarinho voltou a marcar aos 26 minutos da etapa inicial. Debinha cobrou falta com extrema categoria, no ângulo, sem chances para a arqueira adversária.

Aos 38, o gol mais bonito do primeiro tempo. Em uma jogada de toques rápidos entre Chu, Bia e Cristiane, o ataque colocou a defesa mexicana na roda. A bola foi aberta para a lateral Isabella, que levantou a bola na área na cabeça de Cristiane. A camisa 11 se antecipou à zagueira adversária e testou para o fundo do barbante. Golaço e 3 a 0.

No segundo tempo, a Seleção Brasileira passou a administrar bem o resultado, e a partida caiu de intensidade. Apesar disso, as comandadas de Pia ainda levaram perigo ao gol mexicano. Aos nove, uma ótima oportunidade. Isabella roubou a bola e experimentou de longe. A goleira González fez grande defesa, com a bola ainda batendo no travessão antes de se perder pela linha de fundo.

Aos 29, foi a vez de Victória deixar a marca dela. A camisa 10, que havia substituído Chú, recebeu passe de Aline Milene e tocou de biquinho no canto da goleira mexicana: 4 a 0 e mais uma goleada da Seleção Brasileira Feminina.

Nos minutos finais, o México tentou fazer o gol de honra. Aos 43, Iturbide saiu de cara para a goleira Luciana. Mas a camisa 1 fez ótima intervenção e se manteve invicta na partida.

Fonte: Olimpíada Todo Dia

Foto: Divulgação CBF