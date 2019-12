Brasil é vice-campeão no Panamericano de Vôlei de Surdos Feminino

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Panamericano de Vôlei de Surdos Feminino chegou ao fim e o Brasil garantiu o segundo lugar na classificação final do campeonato. O evento aconteceu entre os dias 26 a 30 de novembro, em Brasília, na sede da AABB.

O último jogo brasileiro foi contra os Estados Unidos, onde perdeu por 3×0. Porém, para o técnico do Brasil, Rubinho Gutierrez, o resultado não condiz com a atuação em quadra. “Apesar da derrota, o resultado não condiz com o jogo, principalmente em relação aos dois primeiros sets. As equipes jogaram de igual para igual e tivemos possibilidades de vencer”.

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei de Surdos manteve sua técnica e estratégia até o final e não se entregou no terceiro set, porém, o título para os Estados Unidos, foi merecido. “O título para os EUA foi merecido, foi a equipe mais regular do campeonato”, finaliza Rubinho Gutierrez.

A medalha de prata garantiu ao Brasil a participação no Mundial na Itália, em 2020, e nas Surdolimpíadas, em 2021.

