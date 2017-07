Brasil demora a aquecer, mas vence o Canadá pela fase final da Liga Mundial

A bola batia às mãos e estalava. Numa tarde de muito frio em Curitiba, os termômetros chegaram a marcar 9ºC na Arena da Baixada, casa do Atlético-PR. Em quadra, os jogadores tentavam ao máximo elevar a temperatura. Mas, pouco acostumados ao vento gelado que corrida pelo estádio, os brasileiros tinham problemas em busca do melhor jogo. No início, foram erros em sequência, bloqueios pouco inspirados e ataques descalibrados. Aos poucos, porém, a seleção engrenou e dominou os rivais. Em sua estreia na fase final da Liga Mundial, diante de 10 mil pessoas, o Brasil bateu o Canadá pelo grupo J1: 3 sets a 1 – parciais 25/21, 17/25, 25/19 e 25/19. Ainda nesta terça, pela chave K1, a França encara os EUA, às 17h40.

A vitória encaminha a seleção brasileira às semifinais da competição. Na próxima quinta-feira, a equipe do técnico Renan Dal Zotto encara a Rússia, às 15h05, com transmissão da TV Globo e do SporTV2 e cobertura em tempo real do GloboEsporte.com. Russos e canadenses se enfrentam antes, no mesmo horário, nesta quarta. Maior vencedor da Liga Mundial, o Brasil tenta dar fim a um jejum de quase sete anos em busca do décimo título.

Canadenses fazem jogo duro, mas Brasil vence

No princípio, o Canadá se mostrou mais à votade no frio. Com dois bloqueios, abriu 3/0. Wallace soltou o braço, explorou o bloqueio rival e, enfim, abriu a contagem para os donos da casa. Os visitantes, porém, eram melhores. Com tranquilidade, fizeram 6/2 e obrigaram Renan a pedir tempo. Os canadenses, com bom volume de jogo, davam trabalho. Ao Brasil, faltava acertar melhor o bloqueio e diminuir os erros.

A recuperação, porém, chegou. Wallace subiu e, com muita categoria, tirou a bola do bloqueio rival. Também foi o oposto quem levou o Brasil ao empate, em saque preciso (15/15). A virada veio em erro de ataque dos canadenses, que ainda pediram a revisão da jogada, sem sucesso. O mesmo aconteceu na jogada seguinte, mas, dessa vez, os visitantes viram bem o desvio na rede brasileira. No erro dos rivais, o Brasil fechou: 25/21.

Bruninho levantou, e Lucão, na jogada mais conhecida da dupla, abriu a contagem no segundo set. Os canadenses, ainda assim, mantiveram o bom ritmo de jogo. Perrin, o capitão, fez 4/4 em ace. Viraram e abriram 8/6, mas o Brasil conseguiu buscar. Por pouco tempo. Um bloqueio, um ace e um ataque certeiro e, pronto, os canadenses já tinham 13/10. Renan seguiu a cartilha e parou o jogo mais uma vez.

Ao contrário da parcial anterior, porém, o Brasil não conseguiu reagir. Erros em sequência, pouca efetividade e problemas no passe. Do outro lado, Sharone, de apenas 18 anos, também fazia a diferença. Depois de um ataque para fora de Maurício Borges, o Canadá chegou ao empate: 25/17.

No intervalo, Renan tentou acertar a casa. Brigou, desenhou em sua prancheta, mas o jogo seguiu complicado. Lucarelli, com uma bela pancada, fez o Brasil ter 5/4 no placar. O Canadá, porém, jogava solto. Livre pelo meio, Vigrass soltou o braço e fez os visitantes tomarem a frente (7/6). Era um jogo complicado. Os canadenses mantiveram o ritmo, mas o Brasil conseguiu seguir na cola. Chegou à virada depois de bola para fora no ataque rival. Os donos da casa, enfim, conseguiram deslanchar e abriram três pontos (19/16). A partir daí, controle total da seleção: 25/19 e vitória encaminhada.

No início do quarto set, o Brasil manteve o ritmo e abriu 3/0. Foi a vez, porém, de os canadenses reagirem e chegarem ao empate depois de bloqueio sobre Maurício Souza (5/5). O lapso durou pouco. A seleção voltou a ter o controle da partida e abriu 9/6. A partir daí, foram poucos sustos. O Brasil manteve o ritmo e, sob o comando de Wallace, chegou à vitória: 25/19.

Tabela da fase final

Grupo J – Brasil, Canadá e Rússia

Grupo K – Sérvia, França e Estados Unidos

Dia 4 (terça-feira)

15h05 – Brasil 3 x 1 Canadá

17h40 – França x Estados Unidos

Dia 5 (quarta-feira)

15h05 – Rússia x Canadá

17h40 – Sérvia x Estados Unidos

Dia 6 (quinta-feira)

15h05 – Brasil x Rússia

17h40 – França x Sérvia

Dia 7 (sexta-feira) – Semifinais

15h05 – 1º J x 2º K (jogo 61)

17h40 – 1º K x 2º J (jogo 62)

Dia 8 (sábado)

20h – Perdedor do Jogo 61 x Perdedor do Jogo 62

23h05 – Vencedor do Jogo 61 x Vencedor do Jogo 62 (FINAL) Fonte: Globo Esporte