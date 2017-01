Brandão deve demorar um mês para estrear no Tricordiano

O atacante Brandão, de 36 anos, reforço do Tricordiano, já treina com o elenco do clube no CT Bola Preta, em Elói Mendes, onde o clube faz a pré-temporada. Depois de cinco anos consecutivos jogando na França e com uma carreira internacional com passagens por clubes como Marseille, Saint-Étienne, Bastia e Shakhtar Donetsk, o atleta está de volta ao Brasil, mas ainda deve demorar a estrear pelo clube.

Parado há seis meses por conta de uma lesão, o jogador ainda deve demorar para estrear pelo time, que já entra em campo no dia 29 de janeiro contra o Uberlândia, em partida prevista para o Estádio Manduzão, em Pouso Alegre.

Para o fisioterapeuta Angelo Dominitini, a readaptação aos gramados brasileiros virá com tempo e muito treino.

O técnico Edinho diz que espera contar com o jogador dentro de 1 mês.

– É só uma questão de voltar da inatividade, ele tirou um tempo para se recuperar, o que é interessante nessa altura da carreira e agora, claramente, precisamos recuperar esse atleta, colocar em condições da prática profissional e acredito que, em no máximo três ou quatro semanas ele já deverá estar apto para isso – disse Edinho.

Enquanto trabalha para estar 100%, Brandão já diz qual será seu objetivo com a camisa do Galo Tricordiano.

Share 0