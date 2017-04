Boa tem dia de trabalho leve na reapresentação

O Boa Esporte se reapresentou na tarde desta segunda-feira (24/4) no Centro de Treinamentos da Vila Flamengo. A Reportagem do Blog do Madeira esteve presente e acompanhou as atividades. No primeiro momento, a equipe se mostrava unida em uma roda de incentivo e oração. Logo após, três grupos foram divididos: o goleiro Bruno, junto com outros atletas, desempenhou trabalhos na academia. O capitão Radamés e outros quatro jogadores ficaram trotando em campo, e o último grupo ficou sob os cuidados do preparador físico Valdemar Fernandes Junior.

A rotina de treinos de terça-feira será um pouco diferente: alguns jogadores irão viajar para Muzambinho, para a realização de testes físicos. O restante continuará treinando no CT. O Boa viaja para Muriaé apenas na sexta-feira, onde enfrenta o Nacional, pela sexta rodada do Hexagonal Final.

Por: Rafael Moraes

Fonte: Blog do Madeira