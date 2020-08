Boa oficializa chegada de lateral e saída de Henrique Moura

Pin Compartilhar 0 Compart.

Felippe Borges é o 14º reforço tricolor após a paralisação; Henrique Moura pediu dispensa e não faz mais parte do elenco.

O Boa Esporte confirmou nesta terça-feira (11), a contratação do lateral Felippe Borges, de 20 anos. O jogador vem da equipe sub-20 do Juventude.

Jogador chega para disputar vaga no time titular em uma das posições com maior carência no elenco/Foto: Divulgação Boa Esporte

O atleta comentou sobre sua chegada ao clube de Varginha: “Expectativa muito boa de chegar no maior do interior de Minas Gerais! Agora é trabalhar forte, dar sequência no campeonato e conquistar o grande objetivo do clube, que é o acesso para Série B!”

Felippe é o 14° reforço boveta após a paralisação.

Henrique Moura pede dispensa

Um dos pilares da equipe boveta, o zagueiro Henrique Moura, não faz mais parte do elenco tricolor. A informação foi divulgada em primeira mão pelo Portal GE.

Zagueiro era considerado por muitos o principal jogador do atual elenco/Foto: Iago Almeida

Segundo diretor da equipe, Rildo Moraes, o atleta pediu dispensa há três dias e por isso não atuou na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Volta Redonda-RJ, na segunda-feira (10).

Henrique chegou ao Boa Esporte em Janeiro e logo se tornou um dos principais jogadores do clube. Ao lado de Wesley, formou uma dupla sólida e vinha se destacando nos jogos.

A última partida de Henrique com a camisa tricolor foi no empate em 2 x 2 contra o Uberlândia, em partida válida pelo Troféu Inconfidência.