Boa não sai do zero com o São José-RS e continua sem vencer na Série C

Clube chega ao sexto jogo sem vitória na competição e terá confronto direto no domingo.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgaçaõ Boa Esporte

São José e Boa Esporte empataram por 0 a 0 neste sábado (12) em Porto Alegre (RS), no Francisco Novelletto, em partida válida pela sexta rodada do grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Melhor no primeiro tempo, a equipe boveta parou nas mãos do goleiro Fábio. Já o São José dominou a segunda etapa, mas não conseguiu concluir em gols. Com o resultado, o Boa chega a três pontos e permanece na zona de rebaixamento. O São José vai a oito pontos e se mantém na 6ª posição.

Boa Esporte somou primeiro ponto jogando fora de casa na Série C/Foto: Reprodução CBF TV

Sem vencer

O Boa Esporte ainda não venceu no Campeonato Brasileiro da Série C. Ao todo foram seis partidas, sendo três empates e três derrotas. A equipe de Varginha encara o Ituano, no próximo domingo (20), às 16h, no Estádio Municipal. Apesar de ainda estar no início da competição, o jogo é visto como confronto direto. O time paulista está três pontos à frente do clube varginhense e fora do Z-2.

Próximos jogos

O São José enfrenta o Londrina, no Estádio do Café, na quinta-feira (17), às 20h, pela sétima rodada do grupo B da Série C. Já o Boa Esporte recebe o Ituano no domingo (20), às 16h, em Varginha.

Fonte: Portal GE