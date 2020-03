Boa Esporte volta aos treinamentos e tem foco total para o Uberlândia

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Fotos: Alisson Marques

O Boa Esporte voltou a treinar nesta quarta-feira (10) e só tem foco para o duelo contra o Uberlândia. O CSul esteve no CT da Rua Paraná.

Na manhã desta quarta-feira (10), o Boa Esporte se reapresentou e treinou em seu Centro de Treinamento. O clube vem de quatro jogos invictos, sendo três deles contra os times da capital. Resultados que deram confiança para o time de Nedo Xavier.

O treinador comentou sobre o momento e o próximo adversário. “Acredito que as atuações contra os clubes da capital foram boas. Empatamos os três, dava pra ter vencido também, mas no corpo geral foi bom.” – disse o técnico boveta. Sobre o Uberlândia, Nedo é enfático em dizer que o adversário subiu muito de produção com a chegada do novo; “jogo difícil, a gente respeita muito o Uberlândia, mas dentro de casa devemos tentar buscar a vitória”, completou.

Um dos destaques do time, o meia-atacante Cesinha também conversou com à imprensa. Para ele as atuações contra os clubes de BH foram muito boas, pelos resultados e pelo jeito que a equipe se portou, mesmo com a eliminação para o Cruzeiro na Copa do Brasil.

O jogador também comentou sobre ser um dos destaques individuais da equipe “acho que estamos em uma crescente… acho que minha evolução está vindo, foi uma semana excelente para mim…” – disse o camisa 10 do Boa Esporte.

O Boa Esporte encara o Uberlândia no próximo sábado, às 10h, no Estádio Municipal em Varginha.