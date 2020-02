Boa Esporte vence URT e respira no Campeonato Mineiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Renan Lenzi/Boa Esporte

O Boa Esporte entrou em campo na noite da última quarta-feira (19), com apenas um pensamento: vencer. Nedo Xavier havia prometido mudanças na equipe e realmente se concretizou. Nonoca, Claudeci, Léo Goteira começaram o jogo entre os 11 iniciais.

O jogo

Muito pressionado pelos maus resultados e pela pouca ineficiência no ataque, o tricolor de Varginha foi à campo para um duelo de “vida ou morte”, contra à URT.

Boa venceu rodada adiada e respirou na tabela/Foto: Renan Lenzi/Boa Esporte

Aos 16 minutos, Jefferson que já havia marcado na partida contra o Villa Nova, abriu o placar após jogada criado por Gindré e Nonoca. O gol trouxe alívio para o Boa e para os torcedores que compareceram ao Estádio Municipal.

Por outro lado, à URT tentava pressionar o time boveta com jogadas rápidas. Euller e Roni buscavam o jogo a todo momento, no entanto, o time de Patos de Minas pouco ameaçava a meta de Renan Rocha.

No segundo tempo, o Boa recuou e esperava um contra-ataque para definir o confronto. Aos 35 minutos, Gindré aumentou para a equipe varginhense. Pouco tempo depois, em outra falha defensiva da URT; Cesinha recuperou a posse de bola e avançou para definir a partida.

Respiro para uma semana decisiva

A vitória veio em uma hora viral para o Boa Esporte, isso porque após às festas de Carnaval, a terá uma semana de confrontos com os três grandes da capital. É bem verdade, que a partida contra o Cruzeiro será válida pela Copa do Brasil, no próximo dia 03/04, no Melão. Entretanto, no dia 01/03 o Boa terá o Atlético-MG pela frente, jogo marcado para às 19h00, também no Estádio Municipal. Fechando a semana, o time de Nedo Xavier enfrentará o América-MG, no dia 08/03, no Estádio Independência.

Com o resultado conquistado diante da URT, à Coruja chegou aos cinco pontos e está na nona colocação. O Boa volta à campo em 01/03, contra o Atlético-Mineiro.

Por sua vez, o Trovão Azul parou na oitava colocação com sete pontos. O time de Patos de Minas soma agora duas goleadas seguidas, na partida contra o Tombense a equipe havia sido derrotada por 4 x 0.