Boa Esporte vence o Ypiranga-RS em casa e respira na Série C

O Boa Esporte entrou em campo neste domingo (16) precisando vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Pelo menos uma coisa conseguiu fazer. A vitória por 2×1 sobre o Ypiranga-RS veio de virada no Estádio Municipal de Varginha. A equipe só não se afastou da zona de degola por conta dos outros resultados, mas chegou aos 9 pontos ganhos depois de 8 rodadas. Marcinho marcou para o Ypiranga-RS, enquanto Chiquinho Alagoano e Gustavo fizeram para o Boa.

Durante a partida o técnico Paulo Foiani, do Boa Esporte, se mostrou muito insatisfeito com o que os jogadores apresentavam em campo. A todo momento o técnico gritava com o time, mostrando indignação com erros em jogadas fáceis. Foiani ainda fez duas substituições ousadas, mas que surtiram efeito. Após sair perdendo por 1×0 logo aos 9 minutos, o técnico tirou um volante para colocar outro atacante ainda no primeiro tempo. Depois tirou o lateral-esquerdo Tsunami e colocou outro atacante, Gindre, na etapa final. Com o time todo em cima, Foiani, contestado pela torcida, acabou premiado pela coragem e ousadia.

A vitória faz o Boa Esporte respirar, embora a equipe continue na 8ª colocação. A equipe abre dois pontos para o Atlético-AC, primeiro time do Z2 e fica a apenas 1 ponto do Paysandu, primeiro time do G-4. Na próxima rodada, o Boa Esporte vai a Tombos enfrentar o Tombense no confronto mineiro, no sábado (22), às 18h30.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Thiago Luz/EPTV