Boa Esporte vence Góias por 2 a 0 em disputa válida pela 26ª rodada da Série B

Jogando em casa, o Boa Esporte venceu o Goiás nesta terça-feira. A partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B foi disputada no Estádio Dilzon Melo, em Varginha. Diones e Casagrande marcaram os gols da vitória.

Com o resultado, a equipe boveta chegou aos a 37 pontos e permanecem no meio da tabela. Já o clube goiano continua com 28 pontos na zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Boa Esporte irá visitar o Naútico, no sábado, no Lacerdão. Por sua vez, o Goiás irá viajará até Natal para encarar o ABC, na sexta-feira, no Frasqueirão.

O jogo

A primeira grande oportunidade da partida foi aos 14 minutos. Diones passou a bola para Rodolfo, que ajeitou para Thaciano. O atacante do Boa Esporte chutou de primeira e a bola foi para fora. Um minuto depois, Casagrande bateu rasteiro e a bola passou ao lado da trave do gol defendido por Marcelo Rangel.

O time mineiro voltou ao ataque aos 38 minutos. Após cobrança de escanteio, Casagrande subiu mais alto do que a defesa e cabeceou para o gol, entretanto o goleiro do Goiás fez a defesa.

No último lance da partida, a equipe da casa quase abriu o placar. Thaciano foi lançado por Escobar, invadiu a área e bateu cruzado, entretanto Marcelo Rangel evitou o gol. Em seguida, Diones cabeceou a bola que veio do escanteio e parou no goleiro do Esmeraldino.

Na volta do intervalo, o Boa Esporte abriu o placar. Depois de boa trama, Fellipe Mateus tocou de calcanhar para Ruan, que cruzou rasteiro para Thaciano. Este rola para Casagrande empurrar para o fundo das redes.

Aos 17, o Goiás criou sua primeira oportunidade de gol. Depois de cruzamento para a área, Júnior Viçosa deu um bonito boleio, mas a bola foi para fora. Minutos depois, Nathan lança Viçosa, que tocou de primeira para Carlinhos. Este chegou batendo forte, mas, novamente, o chute foi para fora.

O Esmeraldino acertou a trave aos 29. O goleiro Fabrício saiu mal do gol e Éverton Sena mandou por cobertura. Antes da bola sair ela tocou na trave.

O time da casa marcou o gol da tranquilidade aos 32. Reis bateu escanteio e Diones se antecipou para desviar e mandar para o fundo do gol.

FICHA TÉCNICA

BOA ESPORTE 2 x 0 GOIÁS

Local: Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG)

Data: 26 de setembro de 2017, terça-feira

Horário: 20h30 (Brasília)

Árbitro: Paulo Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Daiane Caroline Muniz dos Santos (MS)

Cartões amarelos: Michel (Goiás)

Cartão vermelho: não teve

GOLS: BOA ESPORTE: Casagrande, aos 4, e Diones aos 32 do segundo tempo

BOA ESPORTE: Fabrício; Ruan, Douglas Assis, Júlio Santos e Paulinho; Escobar, Diones e Fellipe Matheus (Geandro); Thaciano (Wesley), Casagrande (Reis) e Rodolfo

Técnico: Nedo Xavier

GOIÁS: Marcelo Rangel; Everton Sena, Fábio Sanches e Alex Alves; Tony (Michael), Pedro Bambu, Elyeser, Tiago Luís (Jean Carlos) e Carlinhos; Nathan e Aylon (Júnior Viçosa)

Técnico: Hélio dos Anjos

Fonte: Varginha Online