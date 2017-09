Boa Esporte tenta devolver derrota do primeiro turno

O Goiás foi o responsável por uma das piores derrotas sofridas pelo Boa Esporte na temporada. Jogando no Serra Dourada, a equipe goleou por 4 a 1 na 7ª rodada. O resultado culminou na saída do técnico Julinho Camargo. Agora sob o comando de Nedo Xavier, o time de Varginha tenta devolver o revés para tentar se aproximar do G-4. A partida está marcada para esta terça-feira (26), às 20h30, no Melão.