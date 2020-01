Boa Esporte tem novo patrocínio master

Pin Compartilhar 0 Compart.

Grupo Life Service é a nova patrocinadora master do Boa Esporte.

Na manhã desta sexta-feira (31) o Diretor do Boa Esporte, Rildo Moraes, se reuniu com a diretoria da Life Service Company, empresa do ramo de multisserviços e facilities. Os sócios, Sr. José Francisco ( Chicão ) e Sr. Cícero, trataram com Rildo a proposta de patrocínio a equipe boveta.

A Life Service será a patrocinadora máster do Boa no Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série C

“Estamos muito confiantes com essa parceria, é muito importante para o decorrer da temporada, principalmente para o Campeonato Brasileiro, pois esperamos conseguir voltar para a Série B. Esse é o grande objetivo na nossa temporada! Esperamos também que está seja mais uma parceria de sucesso, que seja muito bom o retorno para ambas as partes!” — afirmou Rildo Moraes, diretor do Boa Esporte.

Fonte e foto: Assessoria Boa Esporte