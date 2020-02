Boa Esporte tem jogo de ‘vida ou morte’ contra à URT nesta quarta-feira

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques

Para o Boa Esporte nada mais interessa a não ser vencer à URT, na próxima quarta-feira (19), às 20h, no Estádio Municipal em Varginha. A partida isolada, é valida pela quarta rodada da competição, após ser adiada.

Situação na tabela

O time de Varginha soma apenas dois pontos e atualmente amarga a 11ª colocação no Campeonato Mineiro, estando assim na zona de rebaixamento do torneio.

A equipe de Nedo Xavier vem de derrota dentro de casa para o Villa Nova por 3 x 1. Resultado esse que frustrou torcedores, jogadores, comissão técnica e diretoria. Chegou a ser ventilado uma possível demissão de Nedo, entretanto em entrevista após à ultima partida, o presidente do clube, Rildo Moraes confirmou a continuação do treinador.

Uma simples vitória tira o Boa da zona de rebaixamento e para muitos esse é o jogo de ‘vida ou morte’ para o clube. O motivo é simples, nas duas próximas rodadas do Campeonato Mineiro, o tricolor varginhense irá encarar Atlético-MG (casa) e América (fora). Para completar, no meio dos dois jogos, o Boa ainda enfrentará o Cruzeiro (casa), em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Por esses e outros motivos, a vitória contra à URT se tornou fundamental.

Em entrevista coletiva, o treinador Nedo Xavier comentou sobre o jogo passada e a situação da equipe; “Estamos conversando, fomos muito mal na última partida principalmente no setor defensivo, setor que vinha bem. Agora depende da gente, sabemos disso e precisamos vencer. Temos de saber jogar, entrar com humildade e completamente diferente em relação ao último jogo”, disse o treinador.

O comandante boveta também comentou sobre o adversário e a dura sequência na competição; “É um jogo importantíssimo, sabemos das responsabilidades e das dificuldades, uma vitória nos deixa fora da zona de rebaixamento e é nisso que a gente pensa, vamos respeitar à URT, mas precisamos tomar iniciativa para conseguir os três pontos. Na volta (Carnaval), teremos uma semana complicada com grandes jogos e esses jogos são bons de se jogar. Agora é pensar na URT e buscar essa vitória.”

O adversário

A URT está com sete pontos na tabela e ainda sonha com a vaga no G-4. O time de Patos de Minas, está em oitavo colocado e vem de uma goleada sofrida diante do Tombense, no último sábado (15), por 4 x 0, em Tombos.