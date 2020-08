Boa Esporte se prepara para início da Série C

Pin Compartilhar 0 Compart.

Equipe enfrenta o Volta Redonda-RJ nesta segunda-feira (10).

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte

O Boa Esporte inicia nesta segunda-feira (10), sua caminhada na Série C do Campeonato Brasileiro. O clube de Varginha encara o Volta Redonda-RJ, às 18h, no Estádio Municipal. Vale lembrar que, devido à pandemia de Covid-19 os jogos serão com portões fechados.

Mesmo sem atuar por quase quatro meses, o Boa Esporte procurou se reforçar visando principalmente a competição nacional. Ao todo, chegaram 14 novos reforços na equipe mineira. Os resultados pós-parada chamam atenção do torcedor boveta, sendo três jogos disputados, com duas vitórias e um empate.

O tricolor sonha em repetir a campanha de 2016, quando foi campeão da mesma Série C. Para este ano, além dos novos reforços o clube trouxe também o auxiliar técnico, Gustavo Brancão.

Comandado pelo conhecido e experiente, Nedo Xavier, o Boa Esporte visa retornar à Serie B do Campeonato Brasileiro. O time de Varginha disputou pela última vez a segunda divisão em 2018.

A equipe aposta em uma mescla de experiência e juventude para a temporada de 2020. Os principais destaques são: o goleiro Renan Rocha, zagueiro Henrique Moura e o meia Raphael Luz.

Clube aposta em mescla de juventude e experiência para conquistar o acesso/Foto: Divulgação Boa Esporte

O principal trunfo boveta tem sido a defesa. Já o ataque é setor com mais jogadores à disposição de Nedo.