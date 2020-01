Boa Esporte encerra preparação e está pronto para estreia no Campeonato Mineiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

CSul esteve no CT do clube, na rua Paraná, e entrevistou o técnico Nedo Xavier e jogadores

Redação CSul – Alisson Marques / Fotos: Franciele Brígida

O Boa Esporte fez nesta terça-feira (21) seus últimos ajustes antes da estreia do Campeonato Mineiro que acontecerá nesta quarta-feira (22), às 21h30, contra o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte. “Devemos entrar bem e focado no jogo” – disse o atacante Gindre, destaque da equipe no último Campeonato Mineiro. O goleiro Renan Rocha remanescente da equipe de 2019 e um dos líderes do time em 2020, também comentou sobre a estreia do Boa Esporte contra o Cruzeiro “Sempre é um jogo muito difícil, ano passado também iniciamos contra um grande (Atlético Mineiro), não podemos escolher quando vamos nos enfrentar, devemos entrar lá concentrado. Infelizmente ano passado entramos desligados e acabou acontecendo aquilo (derrota por 5 x 0), neste ano estamos mais cientes do que devemos fazer, tem bastante jogadores que estiveram na estreia do último campeonato, vamos entrar lá focados, independente se é a primeira rodada ou a última.”

O time de Nedo Xavier realizou seu último treino antes da viagem para a capital mineira nesta terça-feira (21). A equipe que vem se preparando desde o final de 2019, conta com o entrosamento de seus jogadores para tentar surpreender o Cruzeiro, que vive crise intensa e está com elenco reduzido.

Elenco reunido no último treino antes da estreia do Campeonato Mineiro/Foto: Franciele Brígida/CSul

Nedo Xavier pôde aproveitar bem os treinos e jogos amistosos para acompanhar seus jogadores. O time de Varginha fez ao todo seis jogos-treinos. A equipe empatou com o Atibaia-SP por 1 x 1 e depois perdeu por 1 x 0, logo após, venceu o Operário do Mato Grosso por 3 x 1, o Pouso Alegre FC por 2 x 0, bateu o Grêmio Osasco pelo mesmo placar e encerrou sua preparação vencendo o Guarani de Divinópolis por 3 x 0, no último final de semana.

Nedô Xavier em conversa com sua comissão técnica/Foto: Franciele Brígida/CSul

O Boa também confirmou 14 novas contratações para 2020, são eles: Os zagueiros Ferreira, Wesley e Henrique; o lateral Carlinhos; os volantes Brenno Mykael, Wisley Barbosa, Gledson; além Nonoca (que voltou do Cruzeiro); o meia Kayque Stoffel; e os atacantes Manoel, Denilson, Gustavo Ermel, Ceará, Jeférson e Romário Simões.

No último treino antes da viagem para Belo Horizonte, Nedo Xavier não quis adiantar a escalação, no entanto deu à entender que poderá repetir o time inicial do último amistoso contra o Guarani. Nonoca deverá ser baixa na equipe de Varginha, já que tem contrato com o Cruzeiro e não poderá enfrentar o ex-clube.

Boa Esporte fez seu último treino antes da viagem para Belo Horizonte nesta terça-feira/Foto: Franciele Brígida/CSul

Campeão do interior no ano passado, o Boa tentará repetir a campanha de 2019. Para o treinador, começar bem o campeonato e fazer uma boa competição é importante para toda temporada. Entretanto, o comandante ao ser questionado sobre repetir o feito do ano passado ou ir até mais longe, disse que pensa jogo a jogo. “Devemos ir com calma, sabemos a dificuldade que é jogar um campeonato mineiro, a intenção é fazer um ótima competição. Todas as equipes se reforçaram, o pensamento é apenas no próximo jogo”, disse o treinador.

O Cruzeiro, adversário do Boa na estreia do Mineiro, soltou uma informação em seu site através da Polícia Militar, a respeito de suas torcidas organizadas. O comunicado diz que “Máfia Azul e Pavilhão Independente pelo período de 365 dias. Com isso, estão proibidas a utilização de vestimentas, faixas, bandeiras e instrumentos musicais dentro do estádio e/ou em um raio de 5 km do Gigante da Pampulha. Além disso, a Polícia Militar comunicou que solicitou às organizadas a apresentação de um cadastro de todos seus filiados. Como o envio não foi feito, o órgão estadual não permitirá a entrada de mastros, bandeiras, faixas e instrumentos de todas as torcidas no Mineirão no duelo entre Cruzeiro e Boa Esporte.”

Primeira partida em casa

Sobre o primeiro duelo em casa que acontecerá diante do Coimbra, no próximo domingo (26), ás 10h, no Estádio Municipal de Varginha, Nedo disse que no momento pensa no Cruzeiro, no entanto sabe da força do Coimbra. Segundo o treinador, o adversário de domingo “é uma equipe bem estruturada e com bastante poder financeiro”.

Para a estreia da equipe varginhense em casa, serão disponibilizados 4.950 ingressos, sendo 4.750 para a torcida do Boa Esporte e 200 para a torcida do Coimbra Sports. Além disso, a diretoria do Boa Esporte adotou para esta partida o “Ingresso Popular”. Neste modelo, o torcedor Boveta nas áreas descobertas do estádio pagará R$ 10,00 no ingresso inteiro, e meia-entrada R$ 5,00. Já na área coberta, os valores serão de R$ 30,00 inteira, e R$ 15,00 meia-entrada.

Lembrando que os ingressos já estão sendo comercializados. Confira abaixo os pontos de vendas: