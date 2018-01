Boa Esporte se firma como vitrine no interior de Minas, com aposta em jovens

Começo de ano é sempre época de mercado agitado no futebol. E com o Boa Esporte não está sendo diferente. Enquanto o elenco foi quase todo renovado para a temporada 2018, a torcida viu alguns dos jovens nomes da campanha da Série B deixarem a equipe rumo a grandes clubes do cenário nacional.

Ruan foi para o Internacional. Thaciano para o Grêmio. Rodolfo foi sondado pelo Botafogo. Com a aposta em jovens atletas, a equipe de Varginha vai se firmando cada vez mais como uma vitrine no interior de Minas Gerais.

Relembre alguns atletas que passaram pelo Boa Esporte e ganham destaque no país:

Petros

Petros chegou ao Boa Esporte aos 23 anos, em 2012 para disputar a Série B, até então, o campeonato mais importante de sua carreira. Revelado pelo Vitória, ele também acumulava passagens pelo Fluminense de Feira de Santana e o Democrata de Sete Lagoas. No Boa, Petros jogou as temporadas de 2012 e 2013 e ficou conhecido pela polivalência. Chegou a jogar, de volante, lateral e até de meia-atacante. No time de Varginha, foram 81 partidas oficiais e 4 gols marcados.

A regularidade no Boa Esporte o fez chamar a atenção do Penapolense, que o contratou para a disputa do Paulista de 2014. Após bom desempenho no time do interior paulista, foi contratado pelo Corinthians e não parou mais de atuar em alto nível. Após duas temporadas no Timão, foi jogar pelo Betis, da Espanha e no ano passado foi repatriado pelo São Paulo, onde terminou a temporada de 2017 como titular.

Moisés



O meia talentoso, que vai para sua terceira temporada como titular do Palmeiras, jogou no Boa Esporte em 2011, também aos 23 anos, quando disputou a Taça Minas Gerais e a Série B daquele ano. Na ocasião, participou da boa campanha do time de Varginha que quase subiu para a Série A já no seu primeiro ano de disputa da Série B. Marcou 10 gols em 30 partidas pelo time de Varginha e deixou saudades.

No entanto, como veio ao Boa Esporte por empréstimo do América Mineiro e chamou atenção por suas exibições, logo precisou retornar para o clube da capital. Em 2012 e 2013, jogou pela Portuguesa e depois foi se aventurar no desconhecido HNK Rijeka, da Croácia, até ser repatriado pelo Palmeiras em 2016.

Tchê Tchê

Também destaque do Palmeiras, Tchê-tchê passou pelo Boa Esporte em 2015, ainda sem usar o apelido, mas usando seu nome original, Danilo das Neves, também aos 23 anos. No Boa Esporte, no entanto, disputou apenas 3 partidas e depois retornou para o Osasco Audax que o havia emprestado para o clube de Varginha. Após um bom campeonato paulista em 2016, chamou a atenção do Verdão e de lá não saiu mais.

Tomas

Tomás Bastos teve uma passagem meteórica pelo Boa Esporte em 2014, aos 22 anos, quando marcou 15 gols em apenas 26 partidas e por pouco não deixou seu nome marcado no clube com o acesso inédito para a Série A. O Boa acabou perdendo na última rodada para o Icasa, frustrando a torcida. Emprestado pelo J Malucelli, a boa campanha chamou a atenção do Botafogo, que o contratou para a temporada 2015. No entanto, após atuações irregulares pelo Alvinegro carioca, acabou retornando ao time paranaense e começou a peregrinar por outros clubes. Passou por Ceará, por Coritiba e fechou para 2018 com o Atlético Goianiense.

Rodrigão

O atacante Rodrigão, de 24 anos, foi mais um que teve uma breve passagem pelo Boa Esporte para depois despontar no cenário nacional. Quando jogou pelo time de Varginha, em 2015, também com 22 anos, havia atuado apenas pelo Democrata de Governador Valadares. Após fazer apenas cinco jogos e não marcar nenhum gol, foi para o Campinense, da Paraíba, e lá a carreira decolou. O faro de gols chamou a atenção do Santos, que o contratou em 2016. No entanto, não conseguiu repetir as boas atuações do Nordeste e foi emprestado para o Bahia.

Francismar

O já veterano Francismar, de 33 anos, acumulou três passagens pelo Boa Esporte, de 2012 a 2014. Já mais experiente, chegou ao clube pela primeira vez aos 28 anos. Ao todo, fez 54 jogos e marcou 10 gols. Seu melhor momento foi durante a disputa da Série B de 2013, quando suas boas exibições o levaram para o Vasco por empréstimo. No entanto, não se firmou e acabou retornando ao time de Varginha, de onde saiu em 2014. Depois disso, peregrinou por clubes como Tombense, Boavista-RJ, Caldense, Democrata-GV, Rio Claro, São Bernardo e fechou a última temporada no Ipatinga.