Boa Esporte registra mais um atacante para a Série B

Gil tem 26 anos, é baiano, costuma jogar mais pelo setor esquerdo do ataque e teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última sexta-feira (15). Ele começou a carreira no Vila Nova-GO e já passou por clubes como Santos, Vila Nova, Grêmio Barueri, Bragantino, São Bernardo e Ceará. Em 2015 e 2016, atuou pelo Gangwon, da Coréia do Sul.