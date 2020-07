Boa Esporte realiza testes de Covid-19 em profissionais do clube

Pin Compartilhar 0 Compart.

Funcionários, jogadores, comissão técnica e diretoria do clube passaram por testes e todos negativaram.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte

Visando a volta das competições em 2020, o Boa Esporte realizou nessa terça-feira (14), testes de Covid-19 em todos os profissionais do clube. Segundo a assessoria da equipe boveta, ninguém testou positivo para a doença.

Os testes foram realizados pela equipe médica do clube, através do Dr Valterlei Azevedo e o fisiologista, Eduardo de Souza.

Apesar de ninguém ter testado positivo para o novo coronavírus, o Boa enfatizou que continuará com normas rígidas de segurança no combate à Covid-19. “Reiteramos que os cuidados nas instalações do clube não serão diminuídos, e que a proteção e saúde dos atletas e staff são a prioridade boveta!”– postou, o clube em suas redes sociais.

Preparação para o retorno das competições

O Boa segue se preparando para a retomada das competições oficiais. Apenas no período pós-paralisação, o clube trouxe 12 novos reforços, além do auxiliar técnico, Gustavo Brancão.

Daniel foi o mais novo contratado da equipe de Varginha, o jogador atuou pela Caldense, em 2020/Foto: Divulgação Boa Esporte



Competições em 2020

O time do Sul de Minas ainda terá duas competições no ano de 2020. O Campeonato Mineiro, que tem sua volta prevista para o dia 26 de julho e o Campeonato Brasileiro da Série C, com previsão de início para agosto.

Vale ressaltar que, o Boa Esporte foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, pelo Cruzeiro.