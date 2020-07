Boa Esporte realiza novos testes de Covid-19; Ariel deixa o clube após cinco minutos jogados

Pin Compartilhar 0 Compart.

Equipe realiza testes e treina com bola pela primeira vez na cidade após paralisação; atacante deixa o clube depois de cinco minutos em campo.

Redação CSul – Alisson Marques/

Foto destaque: Divulgação Boa Esporte

Após a vitória sobre a Patrocinense por 1 x 0, no último domingo (26). O Boa Esporte retornou à Varginha e realizou testes de Covid-19 em atletas, staff e diretoria do clube.

Nesta terça-feira (28), a equipe treinará com bola pela primeira vez em Varginha. A atividade só será possível após um Decreto da administração municipal liberando a realização de atividades esportivas profissionais.

O Boa Esporte enfrenta o já rebaixado Tupynambás, o jogo será nessa quarta-feira (29), às 21h30, no Estádio Municipal em Varginha. Vale lembrar que, devido à pandemia de Covid-19 o jogo será com portões fechados seguindo medidas de segurança e prevenção à doença.

Uma vitória boveta poderá colocar a equipe de Nedo Xavier na zona de classificação para o Troféu Inconfidência. A competição criada neste ano, reunirá as equipes classificadas de 5º a 8º lugares.

Ariel deixa o clube após cinco minutos jogados

O atacante Ariel Silva, não é mais jogador do Boa Esporte. O atleta foi contratado há pouco mais de um mês, junto ao Vilhenense-RO. A informação foi dada em primeira mão pelo Globoesporte.com.

Jogador alegou problemas pessoais em sua saída do clube/Foto: Divulgação Boa Esporte



Segundo o diretor do Boa, Rildo Moraes, a decisão de sair do clube partiu do jogador. O mesmo teria alegado problemas pessoais. Ariel entrou na partida do último domingo, contra a Patrocinense onde atuou por cerca de cinco minutos.