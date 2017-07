Boa Esporte realiza hoje jogo-treino contra Atibaia

O Boa Esporte disputa nesta terça-feira 4/7 jogo-treino contra a equipe do Atibaia. Será às 16h, no Estádio Melão, amistoso preparatório para o próximo compromisso na Série B do Campeonato Brasileiro. O time de Varginha enfrenta o CRB de Alagoas no sábado (8/7), às 19h, também no Melão. O Boa vem embalado de vitória por um a zero contra o Internacional no Beira Rio. Está em décimo lugar, em posição confortável para evitar o rebaixamento e agora se prepara para subir na tabela.

Fonte: Blog do Madeira