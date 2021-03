Boa Esporte quer primeira vitória no Campeonato Mineiro visando tranquilidade e alívio na competição

Coruja busca vitória e primeiro gol na competição para deixar zona de rebaixamento; Coimbra aposta em força no sistema defensivo e promessa no ataque.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Alisson Marques-CSul

O Boa Esporte terá, na noite desta sexta-feira (12), um jogo considerado vital para as pretensões da equipe no Campeonato Mineiro 2021. O time de Varginha encará o Coimbra, às 19h, no Estádio Municipal. As duas equipes ainda não venceram no torneio.

Buscando a primeira vitória e consequentemente o primeiro gol na competição, a Coruja quer vencer para espantar o momento ruim que o clube vive na temporada. Segundo o treinador Ariel Mamede, apesar dos resultados ruins, a equipe tem mostrado um bom futebol. “Nosso time tem se mostrado bastante maduro diante das consequências. A gente espera resolver, solucionar os problemas já diante do Coimbra para mantermos desempenho e resultados juntos”.

Após a partida contra o Coimbra, o Boa Esporte voltará a jogar em casa – desta vez diante do Uberlândia, na próxima semana – e depois irá enfrentar o Patrocinense, fora de casa. Mamede destacou a importância dos próximos jogos. “Nós vamos nos colocar na condição de descobrir para onde vamos depois desses três jogos. Temos essa clareza e sabemos que são times que estão quase na mesma situação que a gente” – disse o treinador.

Sobre o Coimbra, o técnico boveta fez questão de destacar o modelo de jogo da equipe. “Coimbra é um time muito perigoso no contra-ataque. Se arma muito bem defensivamente, Diogo (Diogo Giacomini treinador do Coimbra) arma muito bem o time dele. Equipe muito perigosa, veloz pelos lados (…) precisamos, principalmente, ter uma constância no campo do adversário para controlarmos o jogo”.

De acordo com meia-atacante Nicholas, apesar da falta de gols e de vitórias, o Boa Esporte segue focado na competição. “A gente vem trabalhando bastante, sabíamos da dificuldade que enfrentaríamos em jogos passados e infelizmente não concluímos em gol, mas seguimos trabalhando, sabendo o que precisamos fazer, ter calma e tranquilidade na frente do gol para sair com a vitória nesta sexta-feira.

Como vem o Coimbra?

Com bom desempenho defensivo tendo sofrido apenas um gol, o Coimbra manterá a linha de quatro defensores montada pelo treinador Diego Giacomini, por outro lado, assim como o Boa, o Coimbra ainda não fez gols no mineiro.

A preocupação com o sistema ofensivo é tão grande, que o clube buscou um reforço importante para o jogo de logo mais, o atacante Guilherme Santos, artilheiro do último Campeonato Brasileiro Sub-20 vestindo a camisa do Atlético-MG, foi emprestado pelo Galo à equipe. Guilherme, no entanto, não deverá ser titular, devido à estar retornando após ter contraído o novo coronavírus.

*Com informações: Portal GE