Boa Esporte prorroga contrato de Gabriel Barbosa, e Caldense anuncia patrocínio master

Times do Sul de Minas seguem se preparando para a temporada 2021.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Instagram Boa Esporte

Boa Esporte e Caldense poderão se encontrar em até quatro competições na temporada 2021, isso porque os clubes disputarão, neste ano, Campeonato Mineiro Módulo I; Campeonato Brasileiro Série D; *Copa do Brasil e caso terminem de 5º a 8º no estadual, poderão se reencontrarem no Troféu Inconfidência.

Devido à quantidade de competições, as equipes do Sul de Minas já se movimentam. A Coruja, após anunciar as renovações de quatro jogadores confirmou, nesta terça-feira (12), a prorrogação de contrato de mais um atleta. Trata-se do zagueiro Gabriel Barbosa, de 23 anos.

Gabriel é mais um remanescente na equipe de Varginha/Foto: Instagram Boa Esporte

Gabriel chegou ao Boa no final de agosto e disputou quatro partidas pelo time de Varginha. O jogador não escondeu a felicidade pela renovação. “Me sinto grato por mais uma oportunidade, tenho certeza que esse ano vai ser diferente! Em 2020 passei por um período difícil por conta da minha lesão, mas agora recuperado, volto mais forte, preparado e focado para essa temporada!” disse o zagueiro.

Caldense anuncia novo patrocinador

Por outro lado, a Veterana acertou com um novo patrocínio master. A Sicredi, instituição financeira cooperativa de crédito será parceira da equipe de Poços de Caldas durante todo ano de 2021 com possibilidade de renovação por mais um ano. A empresa iniciou suas atividades em Poços de Caldas no dia 22 de setembro de 2020 e irá estampar sua marca na parte frontal da camisa de jogo alviverde e em banners e placas de publicidade do clube, CT e estádio.

Instituição Financeira é a nova patrocinada do clube/Foto: Renan Muniz/Caldense

“Desde a chegada da Sicredi na cidade, através do contato que temos com a gerência da empresa, estamos em negociação. Agora a ação se concretizou. A Caldense sempre almeja patrocínios de peso e a Sicredi vem com muita força para ajudar o clube nas competições durante o ano.” – comentou o gerente de marketing da Caldense, Paulo Ney.

*Boa Esporte aguarda ranking da CBF para saber se irá disputar a Copa do Brasil 2021.