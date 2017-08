Boa Esporte prepara intertemporada para recuperação física do elenco

Após folgar na segunda-feira, o Boa Esporte se reapresenta nesta terça-feira (29) em Varginha. Com um intervalo de 13 dias entre as rodadas da Série B do Brasileirão, a comissão técnica deve aproveitar a parada para fazer uma intertemporada e recuperar fisicamente os jogadores para o restante da competição.

Segundo o preparador físico do Boa Esporte, Robert Yoshio, na primeira semana, as atividades serão de muita intensidade física e, depois, os atletas devem voltar a se concentrar nos trabalhos táticos e técnicos.

– Essas duas semanas, para nós fazermos essa intertemporada, é de grande importância, porque nós temos alguns atletas que necessitam de uma manutenção na parte física. Eu acho que cada um com a sua valência, que é necessária. Eu tenho separado alguns atletas. Um para fazer o trabalho de força, outro para trabalho de fortalecimento, outro de potência. Então com essa parada, vai ser bem importante para a gente conseguir fazer a manutenção e priorizar as necessidades físicas de cada atleta – afirma Yoshio.

Nesta terça-feira, apenas os jogadores que não foram relacionados para a partida do fim de semana, quando o time foi derrotado por 4 a 1 pelo Oeste, se apresentam no centro de treinamentos. O restante da equipe deve se reunir somente na manhã de quarta-feira.

– A gente tem feito já o cronograma desses dias, já preparando para na quarta-feira nós iniciarmos o trabalho de força para alguns e o trabalho de potência para outros, para que possa corresponder durante essa fase final do campeonato. Isso aí vai ter uma durabilidade até o final, sustentando a parte física de cada atleta – explica o preparador físico.

Ainda de acordo com Yoshio, o elenco está com uma condição física favorável. A única lesão muscular grave desde o início da temporada foi do meia Fellipe Mateus, que já está à disposição de Nedo Xaver. Com isso, o trabalho deve ser voltado para que a equipe chegue bem até o fim da temporada.

– Nossa preocupação é procurar manter a capacidade física para eles conseguirem manter o ritmo durante os 90 minutos. Nossa preocupação é manter isso até o fim do campeonato, evitando riscos de lesão – conclui.

