Boa Esporte pouco produz, toma virada e amarga lanterna na Série C

Equipe de Varginha sai na frente, vê Ituano virar nos acréscimos e cai para lanterna do grupo B.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Miguel Schincariol/Ituano FC

O duelo deste domingo (20), contra o Ituano, dentro de casa era o chamado jogo de ‘seis pontos’ para o Boa Esporte. Uma vitória poderia tirar o time de Varginha da zona de rebaixamento e ainda igualar a pontuação do adversário, mas não foi o que aconteceu.

Em uma tarde fria no Estádio Municipal, os comandados de Sidney Moraes até tentaram propor o jogo, fazer valer o mando de campo, porém sobrava transpiração e voltava inspiração. O primeiro tempo foi de um jogo fraco tecnicamente. Já na segunda etapa a partida esquentou, e logo aos sete minutos Jefferson abriu o placar para o time varginhense. A partir do gol, o Boa controlou o jogo e o Ituano pouca chegava, no entanto o cenário mudou aos 33, quando Gabriel Barros, sozinho na pequena área empatou o jogo. E se o empate não era bom resultado para o Boa Esporte ficou pior ainda quando aos 49, Luis Paulo virou o jogo para a equipe paulista.

Boa Esporte segue sem vencer na Série C/Foto: Alisson Marques-CSul

Como fica?

Com a derrota, o time de Varginha caiu para a lanterna do grupo B com apenas três pontos, mesma pontuação do São Bento, contudo o Boa Esporte fica atrás nos critérios de desempate. Já o Ituano voltou a vencer depois de cinco partidas, o time do treinador Vinícius Bergantin chegou aos nove pontos e subiu para a sexta colocação.

Próxima rodada

Na próxima rodada o Boa Esporte irá até Sorocaba encarar o São Bento em uma partida entre duas equipes desesperadas. O jogo acontece no sábado (26), às 16h. O Ituano jogará mais uma vez longe de Itu. O Galo viajará até Erechim-RS, onde enfrentará o Ypiranga. O confronto está marcado para domingo (27), às 15h30.