Boa Esporte perde para o Ypiranga e segue na zona de rebaixamento da Série C

Equipe de Varginha perdeu invencibilidade de quatro jogos.

Redação CSul/Foto: Divulgação Ypiranga

O Ypiranga bateu o Boa Esporte por 2 a 1 neste domingo (25), no estádio Colosso da Lagoa, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, com gols de Neto Pessoa e Clayton. Alex Alves descontou para o time de Varginha.

Com o resultado, o Canário segue na vice-liderança do Grupo B, agora com 21 pontos. O Boa Esporte-MG é o vice-lanterna, com nove pontos. O Boa soma na Série C, seis empates, cinco derrotas e apenas uma vitória.

Na próxima rodada, o Boa Esporte recebe o Londrina no domingo (1º), às 16h, no Estádio Municipal. O Ypiranga jogará em casa novamente, dessa vez a equipe de Erechim enfrentará o São Bento, o jogo também será no domingo, às 15h30.

Com informações: Futebol do Interior