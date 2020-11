Boa Esporte perde para o São Bento e é rebaixado para a Série D

Rebaixamento é marcado por mudanças constantes no elenco; troca de treinadores e incerteza de permanência na cidade.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Neto Bonvino/Bento TV

Após 10 temporadas em Varginha, o Boa Esporte vive seu pior momento futebolístico. Se em 2011 e 2014, a equipe ficou perto do acesso à Série A e, em 2016, foi campeã da Série C, hoje o cenário é outro. O time de Varginha foi derrotado por 1 x 0 pelo São Bento, no último sábado (28), no Estádio Municipal e deu adeus às chances de escapar do rebaixamento. Com uma campanha de duas vitórias, seis empates e nove derrotas, a ‘Coruja’ foi rebaixada com uma rodada de antecedência para o final do campeonato.

Boa Esporte foi rebaixado faltando uma rodada para o fim do campeonato/Foto: Reprodução MyCujoo

Para muitos, o rebaixamento não foi definido na partida deste sábado, e sim durante toda campanha. Foram três treinadores, nenhuma vitória fora de casa e apenas 14 pontos somados em 54 possíveis. Ao todo, a equipe teve 53 jogadores e nunca um time base definido. A questão física foi outro fator importante durante a campanha boveta na Série C. Em muitas partidas, o clube se mostrava exausto no último quarto do jogo, o que refletiu em pontos importantes perdidos, tais como, empate em 2 x 2 com o Brusque e derrotas de 2 x 1 e 4 x 3 frente ao Ituano.

O elenco

O elenco, formado por uma mescla entre experiência e juventude, acabou não entregando tudo o que se prometia. Jogadores rodados como o goleiro Renan Rocha, os zagueiros Alex Alves e Dirceu, o meia Raphael Luz (que deixou o clube durante a temporada) e o atacante Lúcio Flávio, se aliaram aos jovens jogadores que haviam destacados em competições de menor expressão e buscavam seu espaço, casos de Ítalo; Marlyson; Jefferson (esse esteve desde o início da temporada); Gabriel; Marcos Paulo (também deixou o clube); Dieguinho; Pedro Acorsi; Kallyl, entre outros. Porém, apesar da grande expectativa, nem a ala experiente e nem os jovens jogadores corresponderam as expectativas.

Clube teve ao todo 53 jogadores durante temporada/Foto: Alisson Marques/CSul

Somando Campeonato Mineiro; Copa do Brasil; Troféu Inconfidência e Campeonato Brasileiro, o Boa Esporte teve em seu elenco 53 jogadores.

Troca de treinadores

O Boa Esporte teve três treinadores durante a Série C, dois deles bastantes conhecidos dos torcedores: Nedo Xavier e Sidney Moraes, porém nenhum dos dois trouxeram resultados. Com Nedo e Sidney, o Boa disputou nove partidas (um turno inteiro) e não venceu nenhuma.

Ariel Mamede assumiu o comando do Boa Esporte no início do returno e teve melhor aproveitamento entre os treinadores/Foto: Alisson Marques/CSul

No início do returno, a diretoria do Boa Esporte decidiu por mudar sua filosofia e buscar um treinador jovem. Ariel Mamede, 31 anos, assumiu na partida contra o Volta Redonda-RJ. O trabalho de Mamede foi, sem dúvidas, o melhor dentre os três treinadores. Com ele no comando foram duas vitórias (as únicas do time); três empates e três derrotas, conseguindo assim, nove dos 14 pontos somados pela equipe varginhense.

Rebaixamento faltando uma rodada e a incerteza de continuidade em Varginha

Desde quando chegou em Varginha, no início de 2011, o Boa Esporte recebeu aporte estrutural da prefeitura. Seja no Estádio Municipal ou no Centro de Treinamentos da Vila Flamengo – local onde o clube treina – o que incomodou e segue incomodando alguns varginhenses. No entanto, o elo prefeitura/Boa Esporte sempre foi de confiança e respeito. Através de recurso próprio, o clube realizou reformas, tanto no CT quanto no Estádio Municipal.

A relação entre clube e Poder Executivo foi colocada à prova em 2020, com o início da pandemia de covid-19. Porém, apesar de sentir prejudicado por ser um dos últimos clubes da Série C a voltar aos treinamentos, o Boa Esporte por meio de sua diretoria, seguiu todos os Decretos estabelecidos na cidade. Fato que deixou claro a boa relação entre ambos.

Contudo, apesar do bom relacionamento, o prefeito Vérdi Lúcio Melo disse em entrevista exclusiva ao CSul, dias após ser eleito, que caso a equipe de Varginha caísse à Série D “seria complicado a manutenção na cidade”. Em contato com o Correio do Sul, a Administração Municipal, por meio de sua assessoria disse que; “a Prefeitura ainda não tem definições sobre esse assunto, que ainda deverá ser analisado.”