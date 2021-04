Boa Esporte perde para o Patrocinense, e Caldense faz trinca contra grandes no Campeonato Mineiro

Time de Varginha é derrotado em Patrocínio e entra na zona de rebaixamento; Veterana bate Galo e termina 100% contra equipes da capital.

Redação CSul/Foto: Wagner Sidney Silva/Caldense

O Boa Esporte foi derrotado nesta quinta-feira (1º), pelo Patrocinense, em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro – primeiro jogo após a paralisação do estadual devido à pandemia -. A partida foi marcada por um Boa Esporte predominante em quase todo tempo. A Coruja foi melhor, porém pecava na finalização. Melhor para o Patrocinense, que saiu com a vitória após um gol de falta na segunda etapa.

O gol da partida saiu dos pés de Diego Luís após cobrança de falta à lá Ronaldinho Gaúcho. O meia cobrou por baixo da barreira e surpreendeu o goleiro Carlos Miguel. A vitória acabou com a invencibilidade do Boa Esporte sobre o Patrocinense. As equipes haviam se enfrentado em sete ocasiões, com quatro empates e quatro vitórias bovetas.

Com o resultado o Boa caiu para a 11ª colocação, ficando assim, na zona de rebaixamento do estadual. O Patrocinense somou oito pontos, subindo para o sétimo lugar.

Na próxima rodada, o Boa Esporte enfrenta o Cruzeiro, às 11h, no domingo (4), no Estádio Municipal de Varginha. Já o Patrocinense também joga no domingo, às 11h, contra o Uberlândia, no Parque do Sabiá.

Caldense vence Atlético-MG e faz trinca contra grandes de Belo Horizonte

A Caldense repetiu um feito que não acontecia desde 1974 – vencer Atlético-MG, América-MG e Cruzeiro em uma mesma edição de estadual -. A vitória por 2 x 1, de virada, diante do Galo deixou a Veterana próxima da classificação à próxima fase. O jogo desta quinta-feira (1º), no Ronaldão, foi marcado por grande intensidade das duas equipes. O time de Belo Horizonte saiu na frente com Keno, porém viu Verrone e Gabriel Tonini virarem a partida.

Com a vitória, a Veterana chegou aos 11 pontos e agora está na terceira colocação do estadual. Já o Atlético segue na liderança, ao lado do América, com 15 pontos.

Na próxima rodada os dois times terão clássicos pela frente. O Galo enfrenta o Coelho, no próximo domingo (4), às 16h, no Mineirão. Já a Veterana também jogará no domingo, às 15h30, diante do Pouso Alegre, no Manduzão.