Boa Esporte perde para o Londrina e segue sem vencer na Série C

Equipe de Varginha foi derrotada por 2 x 0 fora de casa; clube continua na zona de rebaixamento com apenas dois pontos.

O Boa Esporte continua sem vencer na Série C do Brasileiro. Neste domingo (30), em partida válida pela 4ª rodada, a equipe de Varginha acabou derrotada pelo Londrina, no Estádio do Café, por 2×0. Júnior Pirambu marcou os dois gols do jogo e garantiu a primeira vitória ao time do Paraná. Já o Boa segue em jejum e permanece na zona da degola.

O jogo

O jogo começou sem emoção e com as duas equipes sem finalizações. O Boa Esporte escolheu se fechar no campo de defesa e quase não ameaçou o adversário. Victor Daniel chegou com perigo para os donos da casa, aos 5 minutos, mas acabou desarmado. João Guilherme tentou aos 12’para o Boa, mas estava impedido. Aos 40 minutos, Alan Cardoso mandou uma bomba, mas acertou a marcação do Boa. Três minutos depois, Pastor arriscou e também foi travado. E foi só no primeiro tempo. Na etapa final, as equipes voltaram com mais intensidade, uma vez que precisavam vencer a partida. Após fazer mudanças, o Londrina não deu chances para o Boa e abriu o placar logo aos seis minutos. O estreante Adenílson deu bom passe para Júnior Pirambu, que marcou. O Boa sentiu o gol. Caíque Valdívia e Fábio Matos assustaram em lances seguintes. Quando conseguiu esboçar reação, o Boa fez o goleiro Dalton trabalhar duas vezes, com Maicon Souza aos 14 minutos e João Guilherme aos 19. Mas, o balde de água fria veio aos 28 minutos, quando Pirambu marcou seu segundo gol e colocou números finais ao placar. O Boa quase descontou aos 48 após chute de Gabriel, mas nada mudou.

Como fica?

Com apenas dois pontos e na zona de rebaixamento, o Boa segue pressionado na competição. Na próxima rodada, domingo (6), a equipe boveta recebe o Brusque, às 16h, no Estádio Municipal de Varginha. Um dia antes o Londrina recebe o São Bento, às 16h, no Estádio do Café.

Fonte: Varginha Online/Foto: Gustavo Oliveira/ LEC