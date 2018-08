Boa Esporte perde para o líder Fortaleza e segue na lanterna

O Boa Esporte sofreu nova derrota jogando fora de casa, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após abrir o placar, o time de Varginha sofreu a virada do Fortaleza no Estádio Castelão, e voltou para a casa ainda na lanterna da competição. Alyson marcou para os visitantes, enquanto Gustagol e Bruno Melo anotaram a favor dos donos da casa.

O Tricolor não fez um grande primeiro tempo, mas o Boa Esporte não aproveitava as chances que tinha. O Boa voltou focado e abriu o placar logo aos dois minutos. Alyson fez bela jogada individual, tabelou pelo flanco esquerdo e mandou para o gol. A comemoração, no entanto, não durou muito. Minutos depois, Gustavo Henrique, o Gustagol, que tinha acabado de entrar, empatou a partida, dando um banho de água fria nos jogadores bovetas. A partida estava equilibrada, quando o juiz assinalou pênalti em cima de Gustagol. Na cobrança, Bruno Melo bateu e virou o marcador. O time de Varginha quase empatou com Bruno Tubarão, a bola passou perto da meta de Barcelo Boeck. E terminou assim, 2×1 para o líder, sobre o lanterna.

Com o resultado, o Fortaleza chega aos 43 pontos, abrindo 6 pontos do segundo colocado CSA. O time de Varginha, por sua vez, continua na lanterna com 17 pontos.

Boa Esporte x Figueirense

Nesta terça-feira (22), entra em cena a 22ª rodada da série B, com todos os times em campo. O Boa enfrenta o Figueirense em casa, em nova chance de deixar a lanterna. Para isso, precisa vencer, e torcer para um tropeço do Sampaio Corrêa diante o Vila Nova. A partida acontece no Melão, às 20h30.

Classificação e jogos da 22ª rodada

Foto: Luan Erick/Fortaleza EC