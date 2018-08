Boa Esporte perde para o Figueirense em casa e se mantém na lanterna

A 22ª rodada da série B do Brasileiro aconteceu nesta terça-feira (21). Com 10 jogos, a noite foi movimentada e marcou um sobe e desce dos times que estão no meio da tabela. Os líderes perderam, mas continuaram na mesma posição. O Fortaleza perdeu fora de casa para o CRB, por 2×1, com gol nos acréscimos. O CSa perdeu também por 2×1, para o Oeste, em São Paulo. O lanterna Boa Esporte também saiu de campo derrotado e se complicou ainda mais na disputa. A cada rodada, o time de Varginha se afunda cada vez mais na última colocação e vê a série C ainda mais perto, para desespero dos jogadores e tristeza dos torcedores.

Pelo meio da tabela, o Londrina venceu a Ponte Preta por 1×0 e subiu três posições. o CRB com a vitória sobre o líder saiu da zona de rebaixamento e empurrou o São Bento, que perdeu por 2×1 para o Goiás e caiu quatro posições. De quebra, o time goiano assumiu a terceira colocação, com um ponto a menos que o vice-líder CSA. O quarto é o Avaí, que venceu o Juventude por 1×0. O Atlético Goianiense perdeu para o Guarani por 2×0, deixou o G-4 e está em 6º, com 34 pontos, 1 a menos que o próprio Guarani, em 5º.

Boa Esporte

Jogando em casa, no Melão, o Boa Esporte até tentou, mais sofreu nova derrota na competição, desta vez para o Figueirense, por 2×0. O time de Varginha, que tentava uma arrancada para sair da lanterna, perdeu a oportunidade mais uma vez. Com o empate do Sampaio Corrêa com o Vila Nova, o Boa poderia deixar a lanterna com uma vitória, mas ainda não aconteceu.

Com a derrota, o Boa permaneceu na lanterna, e vê cada vez mais longe a saída do Z-4. Ainda com 17 pontos, a equipe boveta agora está a 8 pontos do Paysandu, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, a equipe viaja até o sul onde enfrenta o Juventude, no sábado (25), às 21h. A partida acontece no Estádio Alfredo Jaconi.

O jogo

O primeiro tempo mal havia começado e o Figueirense já estava em vantagem. Depois de chute perigoso de Juninho a um minuto, o time catarinense abriu o placar aos dois. O atacante tabelou com Pereira no meio de campo e arrancou pelo lado esquerdo. Depois de deixar os marcadores para trás, ele invadiu a área e bateu na saída do goleiro.

Os visitantes voltaram a balançar as redes adversárias aos 28 da primeira etapa. Em contra-ataque letal, Juninho arrancou em velocidade, saiu da marcação e tocou para Ferrareis. O meia tabelou com Renan Mota e arrematou da entrada da área.

O Boa se lançou ao ataque, e aos 36 minutos, após cobrança de escanteio, Cloves cabeceou no meio do gol e Denis fez a defesa com tranquilidade. Já aos 42, Daniel Cruz chutou de fora da área e o arqueiro do time catarinense voltou a trabalhar.

No segundo tempo, o Boa Esporte voltou com mais atitude e criou uma oportunidade aos seis minutos. Bruno Tubarão recebeu passe de William Barbio e cruzou da linha de fundo na área. Douglas Baggio finalizou e mandou a bola para fora. Aos 17 minutos, depois de bola levantada na área, Rafael Jensen cabeceou no canto e Denis fez a defesa. Depois disso, cada equipe teve mais uma oportunidade, mas ficou nisso, mais uma derrota para o Boa Esporte.

Confira classificação e resultados da 22ª rodada

