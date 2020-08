Boa Esporte perde para o Criciúma e segue sem vencer na Série C

Pin Compartilhar 0 Compart.

Equipe de Varginha foi superada fora de casa por 3 x 1.

Redação CSul/Foto: Celso da Luz/Criciúma EC

Após empatar na estreia do Brasileirão da Série C, contra o Volta Redonda-RJ, o Boa Esporte não conseguiu vencer a segunda partida do campeonato. Na partida disputada em Santa Catarina, a equipe de Varginha foi derrotada por 3 x 1 pelos donos da casa. Com gols de Michel, Alisson Taddei e Andrew, o Criciúma fez valer o mando de campo no Heriberto Hülse, na noite deste sábado (15) e derrotou o Boa, que descontou com Yuri Ferraz. A equipe mineira soma apenas um ponto em dois jogos disputados.

A partida

Com três gols em dez minutos, a partida começou quente em Santa Catarina. Melhor para os donos da casa, que abriram 2×1. Primeiro, o Criciúma abriu o placar aos dois minutos com Michel, que aproveitou cruzamento de Jean Dias. Aos 5 minutos, o Boa empatou em cabeçada de Yuri Ferraz. Mas o Tigre voltou a marcar aos nove minutos, em bela tabela entre Victor Guilherme e Alisson Taddei; o atacante só completou dentro da área.

O jogo caiu de produção e as equipes criaram poucas chances. No primeiro tempo nenhuma das equipes voltou a assustar. Já na segunda etapa, o Criciúma valorizou a posse de bola e quase não deu espaços. O gol que garantiu a vitória veio aos 26 minutos com Andrew, após cruzamento de Victor Guilherme.

Como fica?

Com apenas um ponto conquistado, o Boa Esporte entrou na zona de rebaixamento do Grupo B e assumiu a nona colocação. Agora, a equipe de Varginha se prepara para jogar em casa. O Boa recebe o Ypiranga-RS no próximo domingo (23), às 16h, no Estádio Municipal de Varginha.

Com informações: Varginha Online