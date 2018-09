Boa Esporte perde para o Coxa e martírio continua

Lutando desesperadamente contra o rebaixamento, o Boa Esporte foi até Curitiba enfrentar o Coxa e em mais uma noite triste para os bovetas, perdeu por 2×1 no couto Pereira, pela 25.ª rodada, e vê a série C cada vez mais próxima. A equipe continua na lanterna da competição com 21 pontos, enquanto o Coxa chegou à 36, em 9º lugar. A partida ainda marcou o fim de uma sequência negativa do Coritiba em casa. O time do técnico Tcheco vinha de empates com São Bento, por 2 a 2, Ponte Preta e Sampaio Corrêa, ambos por 0 a 0, e uma derrota para o Oeste, por 2 a 0.

Precisando da vitória, a equipe de Varginha até começou bem a partida, mas foram os mandantes quem abriram o placar. Aos 11 minutos, Jean Carlo cobrou escanteio de direita e a bola cruzou toda a área até Rafael Lima completar para o fundo do gol. O Boa não se intimidou, e 7 minutos depois, Wiliam Barbio cobrou escanteio e Juninho Potiguar aproveitou desvio para ficar sozinho e empatar a partida. Após o empate, o time de Varginha até criou, mas não conseguiu estufar as redes.

Na segunda etapa, o Coritiba voltou elétrico e largou na frente novamente. Aos seis minutos, Bruno Moraes deu belo lançamento para Guilherme Parede, que tocou por cobertura na saída do goleiro: 2×1. O que estava ruim, ficou ainda pior após expulsão de Juninho Potiguar, aos 25 minutos, após falta no goleiro Wilson. Com um jogador a mais, o time da casa administrou a vantagem e ainda criou algumas chances para ampliar o placar e, mesmo sem fazer mais gols, garantiu a vitória.

Próximos compromissos

Sem Juninho Potiguar expulso na partida, o Boa volta a campo na próxima sexta-feira (7), quando recebe o Goiás em Varginha, pela 26.ª rodada, às 16 horas. No sábado, o Coritiba enfrenta o Vila Nova no Serra Dourada, às 21 horas, encerrando a rodada.

Resumo da 25ª rodada

Em uma rodada para o vice-líder CSA que venceu e se aproximou do Fortaleza, que tropeçou, o destaque ficou por conta dos times que estão abaixo da tabela, São Bento, Criciúma e Brasil de Pelotas, que venceram e respiraram na luta contra o Z-4.

O líder Fortaleza tropeçou e só empatou com o Figueirense, em casa, por 2×2. Felipe e Matheus Sales (contra) marcaram para o Fortaleza, enquanto Nogueira e Elton fizeram os gols do Figueira. Arbitragem anulou gol legal de Dodô, do Tricolor do Pici. Quem aproveitou o tropeço foi o CSA, que goleou o Londrina por 4×1 e diminuiu a vantagem pro primeiro lugar para 4 pontos. Rubens, Juan, Pio e Echeverría marcaram para os alagoanos e Carlos Henrique descontou.

Pela parte debaixo da tabela, o Brasil de Pelotas venceu o Sampaio Corrêa fora de casa, e saiu da zona de rebaixamento, empurrando Juventude e Paysandu para o Z-4, que perderam para Criciúma e São Bento, respectivamente. Esses últimos também deram um salto de 2 posições na tabela e respiraram na luta contra a degola.

A próxima rodada acontece no final de semana. O destaque fica por conta do confronto entre Figueirense e CSA. Enquanto os alagoanos tentam chegar a liderança, os catarinenses buscam entrar no G-4.

Confira tabela da série B e jogos da 26ª rodada

Redação CSul – Iago Almeida