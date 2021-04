Boa Esporte perde mais uma no Campeonato Mineiro e se complica na competição; Pouso Alegre vence clássico contra a Caldense e entra no G-4

Coruja voltou a sofrer com a bola parada, e caiu para a lanterna da competição; Dragão bateu a Caldense e subiu à terceira colocação do estadual.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Gustavo Aleixo – Cruzeiro

O Boa Esporte foi novamente derrotado no Campeonato Mineiro. Jogando em casa, a equipe de Varginha não foi párea para o Cruzeiro, que venceu com gol solitário de Rafael Sóbis, ainda no primeiro tempo. Com a derrota, a Coruja caiu para a lanterna do torneio e viu sua situação ficar cada vez mais complicada. Por outro lado, a Raposa voltou para o grupo dos quatro primeiros.

O primeiro tempo foi marcado por um amplo domínio do Cruzeiro. O time da capital chegava forte pelas beiradas do campo. Bastante acionados, Bruno José e Aírton deram muito trabalho para os laterais do Boa Esporte.

O Boa voltou a sofrer com a bola parada. O cenário da derrota para o Patrocinense se repetiu, pelo menos, no modelo do gol – cobrança rasteira de falta – o gol saiu dos pés do experiente Rafael Sóbis.

No segundo tempo, o Boa até voltou melhor. Criou grandes chances de empate, porém esbarrava na falta de inspiração de seu ataque e, principalmente, em Fábio. O goleiro do Cruzeiro salvou o que seria o gol da igualdade boveta após grande defesa em cabeçada de Márcio.

No fim, melhor para a Raposa que voltou a vencer na competição. Já pelo lado da Coruja serão cinco rodadas decisivas para evitar o rebaixamento.

Na próxima rodada, o Cruzeiro encara o Coimbra, na quarta-feira (7), às 17h30, no Independência. Já o Boa Esporte volta a jogar apenas no domingo (11), às 16h, contra a URT, em Patos de Minas.

Pouso Alegre bate Caldense em clássico e entra G-4

No clássico do Sul de Minas, melhor para o Pouso Alegre, que bateu a Caldense por 3 x 1 em tarde inspirada do lateral Foguinho, que anotou dois gols de falta. O Pousão, jogando em casa, partiu para cima e foi melhor nos minutos iniciais. Antes dos primeiros 20 minutos, Paulo Henrique abriu o placar. A Caldense respondeu rápido, e aos 26 empatou em cabeçada de Guilherme Augusto.

Já no final do primeiro tempo brilhou a estrela do lateral Foguinho, que com duas faltas cobradas com maestria colocou o Dragão novamente à frente no placar. O primeiro gol saiu aos 40 minutos, já o segundo, aos 45.

Com o resultado, o Pouso Alegre alcançou a terceira colocação na tabela, com 11 pontos e superou a Veterana, que também tem 11, porém na quinta posição.

Com a vitória, Pouso Alegre subiu para o G-4 da competição/Foto: Chiarini Jr./PAFC

Na próxima rodada, o Pouso Alegre irá enfrentar o Atlético-MG, no Mineirão. A partida está marcada para quarta-feira (7), às 16h. Já a Caldense recebe o Uberlândia, às 11h, também na quarta-feira, no Ronaldão.