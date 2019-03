Boa Esporte nunca perdeu para o Atlético-MG no Melão

O próximo compromisso do Boa Esporte acontece neste sábado (30), às 18h no Melão, em Varginha. A equipe, campeã do interior do estado, enfrenta o Atlético pela semifinal do Campeonato Mineiro 2019. A equipe de Levir Culpi terminou na ponta e jogará por dois empates ou uma vitória e uma derrota pelo mesmo placar para avançar.

Desde que passou a adotar Varginha como casa, a equipe boveta recebeu o Galo duas vezes no estádio Dilzon Melo e nunca perdeu. O primeiro jogo, em 2015, o Boa venceu o time da capital por 2 a 0, gols de Gilson e Chapinha, pela 11ª rodada do Estadual. E olha que o Galo jogou com o que tinha de melhor. O segundo aconteceu ano passado. Nesse jogo, o então técnico Oswaldo de Oliveira escalou uma equipe reserva e o duelo terminou empatado em 0 a 0, em jogo da primeira rodada do Estadual.

Os jogadores bovetas estão treinando forte para a partida e os jogadores estão confiantes de uma boa vitória para abrir vantagem contra o Galo no primeiro jogo da disputa.

“O primeiro objetivo foi alcançado. Agora vamos pensar maior, vamos pensar grande. Não é porque a gente é do interior que a gente vai ficar só com o título do interior não. A gente quer uma fatia maior”, disse em entrevista coletiva o volante César Sampaio.

Ingressos

Os ingressos já estão a venda e custam R$60,00, mas serão vendidos a preços promocionais (R$50,00) até a data de 29 de março, sexta-feira. Serão disponibilizados 9.990 ingressos, sendo 3.145 ingressos para a torcida do Boa Esporte que terão acesso ao estádio pelos portões 01 e 02, pela Rua Ruth de Carvalho, e 6.845 ingressos, para a torcida do Clube Atlético Mineiro, com acesso ao estádio pelos portões 3,4,5,6,7 e 8, através da Avenida Eugênio de Paiva Ferreira.

Pontos de venda

Padaria Ki Pão – Av. Dr José Justiniano Reis, 1115 – Bairro Sion

Onda Sete – Rua Delfim Moreira, 319 – Centro

Casa de Frutas do Nelci – Rua Antônio Cesário, 37 – Bairro Bom Pastor

Padaria Real – Rua José Ciríaco da Silva, 161 – Bairro Sion

Posto Xingu – Avenida Princesa do Sul, 950 – Bairro Jardim Andere

Pré-festa Eventos – Rua Dona Zica , 46-A – Bairro Vila Pinto

Mini Box Salvador Elisei – Rua Domingos Moterani, 148 – São Geraldo – 3212-1290

Com informações da ASCOM do Boa Esporte.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto:Iago Almeida/CSul