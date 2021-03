Boa Esporte joga bem, mas é derrotado pelo América na estreia do Campeonato Mineiro

Mesmo fora de casa, time de Varginha jogou de igual para igual com o Coelho.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação América-MG

O Boa Esporte jogou bem na partida de estreia do Campeonato Mineiro. Mesmo fora de casa, jogando no Independência e diante do América, vice-campeão da Série B e semifinalista da Copa do Brasil 2020, a equipe de Ariel Mamede se mostrou confiante e jogou de igual para igual com os donos da casa. Apesar do revés por 1×0, com gol no primeiro minuto da segunda etapa, a equipe de Varginha demonstrou repertório, entrosamento e bom preparo físico.

O gol da partida saiu da cabeça de Alê, que acabara de entrar no jogo. Lisca, técnico do Coelho, poupou seus principais jogadores e mandou a campo um time alternativo. Todavia, com a dificuldade do confronto, o treinador colocou no jogo nomes como Rodolfo, Ademir, João Paulo, Zé Ricardo, além do autor do gol – Alê.

Já o Boa Esporte entrou em campo com uma equipe um pouco diferente daquela que se apresentou nos jogos-treino. As principais novidades foram as entradas de Halls e Rafael Chaves.

No primeiro tempo, ambos os times tiveram chances de gols, o Boa até marcou, mas Matheus Müller estava em posição irregular. Já Léo Passos assustou a meta boveta com um belo chute na trave.

Apesar do revés, equipe demonstrou qualidade no primeiro jogo oficial da temporada/Foto: Divulgação América-MG

Na segunda etapa, o Coelho abriu o placar logo no primeiro minuto. Atordoada, a Coruja demorou a voltar para o jogo, mas se encontrou e quase empatou a partida, após o desvio na trave de Jefferson.

Os times continuaram se alternando no jogo. No final, melhor para os donos da casa.

Na próxima rodada, o Boa enfrentará o Pouso Alegre, na quarta-feira (3), às 19h, no Estádio Municipal de Varginha. Já o América encará o Athletic, em São João Del Rei, às 19h15, também na quarta.

Outras equipes da região

Os outros dois representantes do Sul de Minas – Caldense e Pouso Alegre – empataram suas partidas de estreia. A Veterana ficou no 1×1, dentro de casa, contra a Tombense. Já o Dragão, também em casa, não saiu do zero com o Coimbra.