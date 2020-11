Boa Esporte joga bem em Itu, vira sobre o time da casa, mas sai derrotado no final da partida

Equipe de Varginha consegue virada após estar perdendo por 2 x 0, porém não consegue segurar resultado e sofre revés faltando cinco minutos para o término do jogo.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Miguel Schincariol

Mais um resultado dolorido, e a cada vez mais perto da Série D do Campeonato Brasileiro. Assim, pode ser definida a situação do Boa Esporte na tabela de classificação da Série C. O time de Varginha, mais uma vez, fez um jogo honroso e por pouco não saiu com a vitória contra um dos melhores times da competição – cenário parecido com o empate em 2 x 2, contra o Brusque-SC – há duas semanas atrás.

No entanto, se em Santa Catarina, a ‘Coruja‘ conseguiu ao menos o empate, o mesmo não pode ser dito em Itu. Na tarde deste sábado (21), Ituano e Boa Esporte fizeram um grande jogo no Estádio Novelli Júnior, em São Paulo. Visando se classificar para a próxima fase da competição, o time da casa teve as melhores chances no primeiro tempo, porém parava em grande atuação do goleiro Renan Rocha. Por outro lado, o Boa buscava surpreender em um contra-ataque.

Resultado deixou o Boa Esporte mais perto do rebaixamento/Foto: Miguel Schincariol

Já no segundo tempo, o Boa Esporte passou por um susto, ou melhor, dois. Em menos de 10 minutos, o Ituano marcou dois gols. O primeiro com Guilherme e o outro com Fillipe Soutto, em uma finalização linda de fora da área. Com o revés, o treinador boveta Ariel Mamede, mudou a equipe, colocando em campo uma formação mais ofensiva. As substituições surgiram efeito rapidamente. Pouco tempo após sofrer o segundo gol, o Boa reagiu com Dieguinho. Minutos após marcar o primeiro gol, o time varginhense empatou o jogo com Diego Ceará. Dois minutos depois – o que parecia impossível – acabará de acontecer, Jefferson subiu muito, ganhou do goleiro adversário e virou para a ‘Coruja‘.

Após virar o jogo, o Boa Esporte recuou, e viu o Ituano tomar conta da partida. Faltando cinco minutos para o fim do jogo, Luís Paulo, ele, ex-Boa Esporte, que havia marcado na vitória do Ituano no primeiro turno, apareceu novamente e empatou a partida.

Segundos após igualar o marcador, o ‘Galo de Itu‘ viu Dirceu cometer pênalti em Bruno Motta. Infração essa que, Paulinho Dias bateu e virou o jogo. Decretando assim, números finais à partida.

Como fica?

Com a derrota, o Boa permanece com 14 pontos, na vice-lanterna da competição. A equipe de Varginha tem a mesma pontuação que o São Bento – lanterna e próximo adversário -. Se a derrota foi um resultado péssimo pelo jogo apresentado diante do Ituano, a rodada não foi tão ruim assim para a equipe boveta. Com os empates de São Bento-SP em 1 x 1 contra o Volta Redonda-RJ e de São José-RS em 0 x 0 contra o Ypiranga-RS, o Boa permaneceu a três pontos de sair do Z2.

A equipe de Varginha terá um confronto direto no próximo sábado (27), diante do São Bento-SP, no Estádio Municipal, em Varginha. O jogo será às 16h. Uma derrota para ambos os lados poderá decretar o rebaixamento de uma das equipes. O empate não é considerado bom para nenhum dos times.

Além de vencer o São Bento, o Boa precisará contar com tropeços do São Jose-RS nas últimas duas rodadas, para não ser rebaixado à Série D.