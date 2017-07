Boa Esporte faz preparação intensa para jogo contra Luverdense

O Boa Esporte treinou pesado nesta terça-feira (25). A equipe realizou treinos em dois turnos em Varginha, já visando o confronto com o Luverdense pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe iniciou o dia com treino físico e musculação na academia do clube e no gramado do Centro de Treinamento. Já na parte da tarde, mais treino físico e técnico no CT, terminando em sessões de gelo para acelerar a recuperação muscular dos atletas.

– Sabemos da importância e das dificuldades que teremos no jogo. O Luverdense tem uma boa equipe, mas em casa temos que nos impor e vencer. Vamos trabalhar focados nesse jogo. Nossa equipe vem oscilando, a Série B é difícil, mas vamos trabalhar e procurar evoluir cada vez mais nos próximos jogos – afirmou o lateral-direito Ruan, por meio de sua assessoria de imprensa.

Já no restante da semana, o elenco folga na parte da manhã e realiza treinos técnicos no período da tarde. No sábado, somente os atletas não relacionados devem treinar na parte da manhã. Boa Esporte e Luverdense se enfrentam no sábado, às 19h, no Melão.

Fonte: Brasil metrópole