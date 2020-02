Boa Esporte faz duelo decisivo contra o Villa Nova

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Franciele Brígida-CSul

O Boa Esporte terá um confronto direto contra o Villa Nova, no próximo domingo (16), às 10h (horário de Brasília), no Estádio Municipal, em Varginha.

As duas equipes estão à beira do rebaixamento. O Boa é o 10° colocado na tabela, o primeiro fora do Z2 (grupo dos dois últimos que rebaixam para o Módulo II). Já o Villa vem logo atrás, em 11°.

O time de Varginha ainda não venceu na competição e se quer marcou gols no campeonato. Mesmo com um jogo à menos (URT), a posição na tabela começa a preocupar os torcedores bovetas.

Por sua vez, Leão do Bonfim como é conhecido o Villa, tem apenas um ponto no torneio. Em cinco partidas, foram quatro derrotas e um empate. O treinador Émerson Ávila sabe que uma vitória fora de casa contra um concorrente direto, pode dar um respiro maior para o clube, além de aumentar a confiança dos jogadores.

Ingressos

A diretoria do Boa Esporte adotou para esta partida o “Ingresso Popular”. Neste modelo, o torcedor Boveta nas áreas descobertas do estádio pagará R$ 10,00 no ingresso inteiro, e meia-entrada R$ 5,00. Já na área coberta, os valores serão de R$ 30,00 inteira, e R$ 15,00 meia-entrada.

O clube explica que, além de estudantes, também tem direito à meia-entrada portadores de necessidades especiais e pessoas acima dos 60 anos. Crianças com até 12 anos não pagam a entrada, desde que estejam acompanhadas de pais e/ou responsáveis maiores.