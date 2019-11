Boa Esporte fará jogo treino nesse sábado no estádio Melão

Pin Compartilhar 0 Compart.

No próximo sábado (30), o Boa Esporte enfrentará o Atibaia em amistoso preparativo para disputa do Campeonato Mineiro e da Série C do Campeonato Brasileiro em 2020.

A partida está marcada para ás 16h30, no estádio Municipal em Varginha. Mais cedo a equipe Boa/Semel enfrentará o Intersoccer de Caxambu, o jogo está marcada para ás 14h, a entrada será trocada em 1 kg de alimento não perecível para acompanhar os dois jogos.

Esse será o segundo amistoso do Boa Esporte em preparação, na última semana a equipe varginhense venceu um jogo treino contra alunos do Instituto Federal de Muzambinho, pelo placar de 6×0.

Foto: Instituto Federal de Muzambinho