Boa Esporte está pronto para duelo contra o Criciúma

Clube divulgou resultado negativo de Covid-19 em jogadores e membros da comissão técnica.

Redação CSul – Alisson Marques

Foto destaque: Divulgação Boa Esporte

O Boa Esporte enfrenta o Criciúma neste sábado (15), no Estádio Heriberto Hülse, às 19h. Este será o segundo confronto do clube de Varginha no Brasileirão da Série C.

A equipe realizou os testes de Covid-19 nesta quinta-feira (13), segundo o clube, nenhum dos jogados e membros da comissão técnica testaram positivo.



O time de Nedo Xavier, empatou por 2 x 2 na estreia contra o Volta Redonda-RJ, na última segunda (10), em Varginha. A partida de amanhã será a primeira após a oficialização da saída do zagueiro, Henrique Moura. Vale ressaltar que, o atleta já não havia jogado na estreia, no entanto, a informação do desligamento só foi confirmada durante a semana pelo diretor, Rildo Moraes. O dirigente confirmou que o pedido de rescisão partiu do próprio jogador.

Boa contou com noite inspirada de Raphael Luz e Renan Rocha para evitar derrota diante do Volta Redonda-RJ/Foto: Thiago Rodrigues Rádio Clube

O tricolor anunciou durante a semana dois novos reforços. O lateral, Felippe Borges, de 20 anos, vindo do Juventude e o volante, Tauã, de 25 anos, ex-Portuguesa Santista-SP.

Tauã foi o último reforço anunciado pela diretoria boveta/Foto: Divulgação Boa Esporte

Invicto após a paralisação, o clube varginhense busca manter o bom momento. Já o Criciúma vem de empate em 0 x 0, contra o Londrina, no início da Série C.