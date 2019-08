Boa Esporte está livre de rebaixamento na Série C

Pin Compartilhar 0 Compart.

Com derrota do Luverdense para o Paysandu, equipe de Varginha se manteve na Série C e agora planeja temporada 2020

Depois de muito lutar e permanecer na parte de baixo da tabela da Série C do Campeonato Brasileiro, o Boa Esporte enfim comemorou a permanência na terceira divisão mesmo sem entrar em campo. O Paysandu venceu o Luverdense na noite desta segunda-feira (15), por 3×1, e rebaixou a equipe do Mato Grosso. O Atlético Acreano já havia sido rebaixado anteriormente pelo Grupo B.

Sem chances de classificação para a próxima fase, o Boa Esporte agora, livre da degola, só cumprirá tabela nas duas últimas rodadas da Série C. Neste domingo 918), a equipe boveta enfrenta o Ypiranga em Erechim (RS). A equipe gaúcha ainda luta pela classificação para as quartas de final. Na última rodada, o Boa recebe o Tombense no Estádio Municipal de Varginha, domingo (25), às 18h.

Temporada 2020

Assim que se encerrar a Série C para o Boa Esporte, no próximo dia 25, a equipe já pode se preparar para a temporada do próximo ano. Sem ter mais competições para disputar em 2019, o Boa pode começar o planejamento de 2020, com ou sem o técnico Nedo Xavier que está a frente da equipe e pode ser mantido pela diretoria.

Após altos e baixos em 2019, o Boa buscará patrocínios para montar um time competitivo no próximo ano, para novas contratações. Um dos grandes sonhos da gestão boveta é chegar à segunda divisão nacional, novamente.

