Boa Esporte enfrenta Tombense no último compromisso do ano

Equipe de Varginha não tem mais chances de classificação na Série C, conseguiu escapar do rebaixamento e agora está apenas cumprindo tabela

Depois de conseguir se livrar do rebaixamento, conquistar a última vitória fora de casa, vencendo o Ypiranga no Rio Grande do Sul e de renovar com o técnico Nedo Xavier, o Boa Esporte enfrenta o Tombense nesta quinta-feira (22) no último compromisso oficial do ano. A equipe de Varginha recebe a de Tombos às 19h, no Estádio Municipal de Varginha.

A equipe boveta tem pelo menos dois desfalques para o jogo. Danilo que vinha sendo bem aproveitado mesmo perdendo a posição titular nas últimas rodadas, e Claudeci que fez apenas oito jogos no campeonato.