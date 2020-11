Boa Esporte enfrenta São Bento neste sábado em jogo que poderá decretar rebaixamento do time de Varginha

Boa Esporte encara São Bento-SP, neste sábado, em Varginha; em caso de derrota, clube será rebaixado com uma rodada de antecedência.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Alisson Marques-CSul

Drama. Essa é a palavra que define a situação de Boa Esporte e São Bento-SP no Campeonato Brasileiro da Série C. Com 14 pontos, mesma pontuação que o adversário deste final de semana, e três a menos que o São José-RS – primeiro clube fora da zona de rebaixamento; o time de Varginha, assim como a equipe paulista, poderá ser rebaixado em caso de derrota neste sábado. O jogo está marcado para às 16h, no Estádio Municipal de Varginha.

Cumprindo suspensão, o treinador boveta Ariel Mamede não estará no banco na partida de sábado/Foto: Alisson Marques-CSul

A situação da ‘Coruja’ é um pouco melhor que a do ‘Bentão’, isso devido ao mando de campo neste sábado. Em caso de vitória, e derrota do São José, que encara o Criciúma, dentro de casa – também neste sábado – às 15h, o Boa iguala a pontuação do rival direto em relação ao rebaixamento, no entanto, continua atrás nos critérios de desempate. Além disso, vencendo o São Bento, o tricolor já decreta, automaticamente, o rebaixamento do time paulistano, restando assim, apenas uma vaga na zona de rebaixamento do grupo B.

Já para o São Bento, vencer os donos da casa significa o último suspiro para tentar se salvar da Série D em 2020. Caso vença a partida, a equipe do treinador e ex-jogador Doriva rebaixará, matematicamente, o Boa Esporte e, ainda por cima, terá a chance de decidir sua vida dentro de casa, na última rodada, contra o Ituano-SP.

É consenso que, o empate entre Boa Esporte e São Bento anula praticamente todas às chances de fuga do rebaixamento para ambos. O jogo deste sábado, marca à despedida de Varginha do Brasileirão da Série C. O Boa fará seu último jogo na competição contra o Tombense, no próximo sábado (5), às 19h, no Almeidão, em Tombos. Em casa foram duas vitórias, quatro empates e duas derrotas.