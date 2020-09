Boa Esporte enfrenta São Bento em confronto de desesperados na Série C

Equipes ainda não venceram na competição; time de Varginha confirma retorno de Kaio Cristian

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Alisson Marques – CSul

O Boa Esporte enfrenta o São Bento neste sábado (26), às 16h, no Estádio Walter Ribeiro. A partida marca o duelo dos times que ainda não venceram na competição. O clube de Varginha amarga a última colocação no grupo B da Série C, já a equipe sorocabana aparece uma posição acima.

Boa Esporte realizou último treinamento antes da viagem à Sorocaba/Foto: Alisson Marques-CSul

A vitória vale muito para os dois lados, os três pontos podem tirar as times da zona de rebaixamento. Para isso, o Tombense precisa perder ou empatar com o Londrina, neste domingo (27), às 16H, no Almeidão. Vale ressaltar que, a equipe de Tombos tem um jogo a menos em relação a Boa Esporte e São Bento.

O Boa soma três pontos na competição em sete partidas disputadas. O time de Varginha foi derrotado em quatro ocasiões e empatou em outras três. O cenário é o mesmo pelo lado do adversário. O Boa é superado pelo São Bento no saldo de gols, o ‘Bentão’ tem saldo de -5 contra -6 da equipe boveta.

Chegadas e saídas

O Boa Esporte oficializou as saídas do volante Bruno da Cruz e do atacante João Guilherme, as rescisões já foram publicadas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Por outro lado, o time de Varginha confirmou a volta do lateral esquerdo Kaio Cristian O jogador foi campeão com o clube da Série C em 2016, marcando gol na final, contra o Guarani. Kaio estava no Operário-MT.

O retorno de Kaio Cristian foi confirmado pelo Portal GE.